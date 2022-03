Alcool au volant : une œuvre d’art pour se souvenir

On fait aussi de l’information en format collation.

Trois colonnes translucides seront installées sur des blocs de granite dans le parc voisin du palais de justice de Québec. Sur ces colonnes, les noms de victimes de la conduite avec capacités affaiblies, dont celui de Thomas Ratté.

Le jeune homme de 17 ans a perdu la vie le 23 mars 2018 après avoir été happé par un conducteur avec les facultés affaiblies. Sa mère n’oubliera jamais ce jour tragique. Je pense qu'on ne s'en remet jamais. On apprend à vivre avec. Il y a toujours des hauts et des bas , explique Odette Lachance.

Si elle n’oublie pas, elle constate que bon nombre d'automobilistes ont la mémoire courte quand vient le temps de prendre un verre et conduire.

Plusieurs proches de victimes de l’alcool au volant voient en cette œuvre d’art la possibilité de sensibiliser la population aux risques de conduire sous l'effet de l'alcool et de drogues.

J'espère que ça va conscientiser plus de gens à prendre de bonnes décisions , souligne Dominic Lemieux, époux de Shellie Fletcher-Lemieux et père d'Emma Lemieux mortes dans une collision sur l’autoroute Dufferin-Montmorency en septembre.

Un lieu de recueillement

L'œuvre commémorative servira aussi de lieu de recueillement pour les familles de victimes. Le père de Jackson Fortin, qui a perdu la vie en septembre en même temps que sa demi-sœur Emma, sa mère et son grand-père, compte bien s’y rendre.

Les cendres à Jackson sont chez moi, j'ai mon petit meuble chez moi pour me recueillir, mais ça va me faire du bien d'aller dehors et d'être en contact avec d'autres familles qui vivent la même chose , explique Daniel Fortin.

L’œuvre d’art commémorative sera dévoilée en juin. Ensuite, une cérémonie sera organisée chaque année pour ajouter des noms si nécessaire.

Avec la collaboration de Hadi Hassin