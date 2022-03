Conflit de travail au Canadien Pacifique : les agriculteurs vont écoper

L'approvisionnement en grains et en fertilisants sera encore plus difficile pour eux, alors que les coûts ont déjà explosé en raison de la guerre en Ukraine. C'est donc une autre tuile qui s'abat sur les agriculteurs.

Avec la grève du Canadien Pacifique, on ne sait pas encore comment ça va se compliquer, mais c’est certain qu’on appréhende beaucoup les problèmes d’approvisionnement au niveau des grains. Quand on discute avec nos fournisseurs, particulièrement au niveau des engrais, on sent une certaine urgence, une certaine pression de réserver les quantités et de finaliser la réservation. Si on n’a pas les fertilisants, il va y avoir une baisse de rendement. S’il y a une baisse de rendement, ça va vernir amplifier peut-être un manque de grains parce que les rendements vont être moins au rendez-vous , croit le propriétaire de la ferme laitière Marica à Jonquière, Guillaume Bergeron.

De nombreuses associations demandent à Ottawa d'adopter une loi spéciale de retour au travail pour mettre fin au conflit qui paralyse les activités du Canadien Pacifique. Les 3000 syndiqués de la compagnie ferroviaire, affiliés aux Teamsters, sont en arrêt de travail depuis dimanche et les producteurs agricoles sont particulièrement inquiets.

Le gouvernement fédéral répond préfère ne pas intervenir pour l'instant et laisser le temps aux parties impliquées de négocier.

Avec Andréanne Larouche