Une comédie musicale sur Michael Jackson parcourra l’Amérique du Nord

Le spectacle, qui inclut des dizaines de chansons de Michael Jackson et d'autres noms, prévoit des arrêts dans 17 grandes villes en deux ans à partir de l’année prochaine. La tournée sera lancée à Chicago le 15 juillet 2023.

La coproductrice Lia Vollack s'est dite ravie de la réponse de Broadway à MJ et note que Chicago est une excellente destination théâtrale et musicale.

La tournée comprendra également un engagement de deux semaines déjà annoncé à Charlotte, en Caroline du Nord, du 26 septembre au 8 octobre 2023.

Myles Frost et Whitney Bashor sont en vedette dans la comédie musicale «MJ: The Musical». Photo : Getty Images / Michael Loccisano

Les autres dates de tournée et la distribution complète seront annoncées à une date ultérieure.

La comédie musicale inclut la plupart des grands succès de Michael Jackson et des Jackson 5, notamment ABC, Black or White, Bad, Billie Jean, Thriller et I'll Be There.

Les critiques de Broadway n’ont pas eu la même opinion sur la comédie musicale, plusieurs lui ayant reproché de ne pas mentionner les accusations d'agression sexuelle formulées à l'endroit de Michael Jackson. Presque tout le monde a convenu que les chansons et la danse étaient de premier ordre, tout comme l'interprétation de l'acteur principal, Myles Frost.