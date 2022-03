Crabe des neiges : les pêcheurs néo-brunswickois se préparent à une saison remarquable

Les crabiers s'attendent à connaître une bonne saison, malgré l'augmentation du prix du carburant. Le quota dans le sud du golfe du Saint-Laurent a connu une hausse de plus de 8000 tonnes et le marché mondial semble favorable.

Les pêcheurs de crabe des neiges prendront la mer dans quelques semaines. Après une année difficile pour cette industrie en 2021, l’avenir semble plus prometteur cette année.

Cette pêche hauturière est l’une des plus rentables au Canada et constitue un rouage important de l’économie en Atlantique. Et avec le total autorisé des captures qui passera de 24 261 tonnes à 32 519 tonnes, la pêche s'annonce bonne.

Naviguer entre les glaces et les baleines

Malgré une augmentation considérable du quota de crabe, le président de l'Association des crabiers acadiens, Joël Gionet, tient à mettre les choses en perspective.

Je pense qu'il faut faire attention parce que le quota qu'on va pêcher cette année c'est l'équivalent du quota qu'on avait en 2020. L'an passé, on a subi une énorme baisse , explique-t-il.

Au cours des dernières années, la pêche au crabe a connu son lot de défis.

Il s'agit de commencer la pêche dès que la présence des glaces va permettre aux bateaux de sortir, mais avant l'arrivée des baleines noires.

Les pêcheurs s'attendent à pouvoir prendre le large un peu avant la mi-avril.

Pour ce qui est de la condition des glaces, je dirais que la semaine passée, on était un peu inquiets, mais depuis les quatre ou cinq derniers jours, il y a eu de grandes améliorations , dit-il avec enthousiasme.

Un optimisme partagé

Paul Robichaud, conseiller aux pêches à la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, est également encouragé à ce chapitre.

Je sais qu'il a des efforts de déglaçage qui vont débuter dès cette semaine avec de l'équipement supplémentaire que la garde côtière, explique-t-il.

La garde côtière va le mettre à notre disposition pour pouvoir débuter le plus tôt possible. Il s'agit de capturer les contingents et d'être moins dans le même endroit que les baleines noires. Elles vont arriver probablement vers la même date que par le passé.

L'an dernier, une première baleine noire a été aperçue dans le golfe du Saint-Laurent le 25 avril. La présence de baleines noires entraine la fermeture de certaines zones, parfois de manière temporaire.

