Des réfugiés ukrainiens choisissent de rentrer à la maison

Danielya Bazylevych descend les marches de bois et se dirige dans les profondeurs de son sous-sol. La pièce au toit et aux murs de béton épais date de la Deuxième Guerre mondiale. C’est un endroit que Danielya connaît trop bien. Son bunker personnel où elle se réfugie lors des alertes de plus en plus fréquentes au raid aérien.

Elle est de retour chez elle depuis peu après deux semaines d’exil en Pologne. Elle a inscrit ses filles de 15 et 17 ans à l’école à Cracovie, puis elle a écouté son cœur qui lui disait de rentrer en Ukraine.

J’ai simplement dit à une amie que je rentrais, mais que je n’avais rien de spécial en tête à faire. Je ne me serais jamais pardonnée de ne pas revenir en Ukraine.

Elle ne veut pas dire qu’elle a posé un geste courageux. Elle affirme au contraire qu’elle veut simplement aider les réfugiés qui ont besoin d’aide, trouver du renfort pour les bénévoles à bout de souffle, en plus de poursuivre son travail habituel d’orthodontiste. Rien de moins.

J’ai réalisé en rentrant que je ne ferais rien de gros ou de majeur ici, seule. Je comprends par contre que chaque petit geste aide notre pays.

Svitlana Kryzhanivska aussi a senti l’appel de la patrie en elle. Une fois sa mère et sa fille de six ans, Victoria, bien en sécurité et à l’abri à Cracovie, elle est revenue à Lviv.

Coup du hasard sur le chemin du retour, on lui a demandé de diriger le département des communications de Lviv en temps de guerre.

« J’ai été élevée comme une patriote. J’ai réalisé que si je ne rentrais pas tout de suite en Ukraine, je n’y retournerais jamais, car je ne pourrais plus regarder dans les yeux mes amis restés dans l’insécurité de la guerre. Ce n’est pas un jugement sur les autres réfugiés, par contre. » — Une citation de Svitlana Kryzhanivska, une Ukrainienne de retour au pays

Les poussettes en symbole des enfants tués

Le coup d’éclat des poussettes vides la semaine dernière sur la place publique, à côté de l’hôtel de ville, était une idée de Svitlana.

L’image visait à représenter les 109 enfants ukrainiens morts, à ce moment-là, depuis l’invasion russe. Ce concept germait dans la tête de Svitlana depuis quelques semaines. Elle en a eu l’idée en voyant un bambin mort à Marioupol à la télé, il y a deux semaines.

Je voulais montrer l’ampleur du désastre causé par l’invasion. Il faut forcer les puissances mondiales à appuyer l’Ukraine. La plupart pensent que des sanctions et encore d’autres sanctions économiques suffisent. Je voulais illustrer que 109, ce n’est pas qu’une statistique. Chaque poussette représente un enfant mort de cette guerre.

Même si elle dit qu’il n’y a aucune place pour l'émotion et qu’elle doit se dévouer entièrement à son pays, Svitlana nous fait écouter un message de sa fille l’implorant de la retrouver. Elle reçoit 50 messages par jour de sa petite Victoria. Des messages difficiles pour le cœur d’une mère, aussi dédiée à une cause soit-elle.

Les sirènes d'alarme se font plus insistantes et plus fréquentes depuis quelques jours à Lviv. C’est un rappel que la guerre se poursuit. Pour ces deux femmes, c’est aussi signe que leur pays a besoin d'elles.