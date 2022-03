Le ministre des Finances du N.-B. promet de bonnes nouvelles dans son budget

On fait aussi de l’information en format collation.

Il semble de plus en plus certain que ce quatrième budget du gouvernement conservateur de Blaine Higgs inclura une réduction de l’impôt foncier provincial sur les immeubles locatifs.

« Je me tiens devant un immeuble à logements, cela devrait vous donner une idée de ce dont nous allons parler demain pendant le budget. » — Une citation de Ernie Steeves, ministre des Finances du Nouveau-Brunswick

Lors de son point de presse, le ministre était vêtu comme un travailleur de la construction, devant un immeuble à logement en chantier. Ernie Steeves voulait, dit-il, donner des indices sur ce que contiendra son budget.

La couverture du Budget 2021-2022, qui représente une famille en train d'emménager, montre l'importance que Fredericton accorde au logement et à l'habitation. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est devenu un secret de polichinelle : après l’avoir promis en campagne électorale, et l’avoir promis à nouveau lors de la présentation des États financiers du troisième trimestre le mois dernier, le ministre Steeves pave la voie à une réduction des impôts fonciers pour les propriétaires d’immeubles à logements.

Il s’agit d’une demande que les propriétaires d'immeubles demandent depuis des années.

Interrogé à savoir si le gouvernement imposerait un gel sur les augmentations des loyers, le ministre a une fois répondu que le fait de se tenir en face d’un édifice à logements était un assez bon indice sur ce que la province comptait faire.

Nous avons fait une révision de la situation des loyers, donc nous considérerons presque tout ce qui pourrait convenir aux Néo-Brunswickois , a lancé le ministre, sans donner de détails.

Sa pelle à la main, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, promet de bonnes nouvelles pour tous les Néo-Brunswickois. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre a aussi répété que le budget, selon lui, devrait plaire à tout le monde.

Avec un surplus de plusieurs centaines de millions de dollars, la province a les moyens d’investir davantage dans plusieurs secteurs.

Financièrement, [les fonctionnaires du ministère des Finances] pensent que nous sommes dans la meilleure position que nous ayons connue depuis peut-être quelques décennies , dit-il.

Le dépôt du budget est prévu mardi, à 13 heures, à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Ernie Steeves n’a toutefois pas indiqué si des investissements supplémentaires sont prévus en santé, où d’importants besoins ont été identifiés tout au long de la pandémie, et même bien avant.

Aucun détail non plus sur ce qui est prévu en éducation, où le gouvernement a entrepris des changements importants.