Sony acquiert Haven, le nouveau studio de jeux vidéo de Jade Raymond

Un an après sa création , le studio de jeux vidéo montréalais Haven rejoint la famille PlayStation. L’entreprise, dirigée par Jade Raymond, avait déjà signé une entente d’exclusivité avec la filiale de Sony pour un jeu en cours de développement.

On fait aussi de l’information en format collation.

La transaction, dont la somme n’a pas été divulguée, permettra à Haven Studios de bénéficier de l’expertise et des infrastructures du géant technologique. L’entreprise québécoise conservera toutefois la mainmise sur ses opérations quotidiennes.

La PDG et cofondatrice Jade Raymond entend profiter de ce nouveau soutien pour se concentrer sur la création de jeux de la plus haute qualité , peut-on lire dans un communiqué.

Nous avons l'intention de profiter pleinement des capacités incroyables de la PS5 pour créer de nouveaux mondes qui inspirent les joueurs et joueuses et leur permettent de se réunir de nouvelles manières , a-t-elle déclaré.

Jade Raymond est une personnalité bien connue de l’industrie du jeu vidéo. Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle a notamment supervisé la production de la série à succès Assassin’s Creed d’Ubisoft Montréal.

Le premier titre de la série Assassin's Creed est paru en 2007. Photo : Ubisoft

Plus récemment, elle a fondé Motive Studios (Star Wars: Squadrons), en collaboration avec Electronic Arts, et assuré la direction du studio de développement Stadia Games and Entertainment de Google à Montréal, avant sa fermeture en février 2021.

Quant au jeu que le studio Haven développe pour PlayStation, Jade Raymond promet une expérience multijoueur centrée sur la liberté, la passion et l’entrain , ainsi qu’un monde en constante évolution .

Avec cette transaction, Haven et son équipe de 60 personnes devient le premier studio de développement de jeux basé au Canada à se joindre à PlayStation Studios.