L'homme de 48 ans a été libéré contre une caution de 22 000 $. Deux proches se sont portés garants de sa libération. L'accusé devra aussi payer 5000 $, s’il ne respecte pas les conditions établies par la Cour.

Steeve Charland ne pourra pas se trouver à proximité du Parlement d’Ottawa, sur la rue Wellington, entre les rues Sussex et Lyon.

Charland n’est pas autorisé à s’afficher sur les médias sociaux. Il ne peut pas entrer en contact, sans la présence d’un avocat, avec les organisateurs du convoi de la liberté , dont Pat King, Tamara Lich et Chris Barber.

Celui qui se fait surnommer L’Artiss , originaire de Grenville-sur-la-Rouge, devra aussi demeurer à la maison.

Si l’accusé ne respecte pas ces conditions, il pourrait de nouveau être arrêté et faire l’objet de nouvelles accusations. Ses garants risquent aussi de perdre leur caution.

Steeve Charland a déclaré à la Cour qu’il allait respecter les conditions imposées par le tribunal. Ce n’est pas de gaité de cœur que je le fais, mais je comprends la situation et je m’engage à les respecter , a-t-il dit.

Les autres détails entourant le jugement demeurent confidentiels puisque la procédure judiciaire a été frappée d’un interdit de publication, jeudi dernier.

Steeve Charland, 48 ans, sera de retour en cour le 19 avril prochain pour la suite des procédures judiciaires dans son dossier.

Le porte-parole des Farfadaas est inculpé pour méfait et pour avoir conseillé à d’autres personnes de commettre un méfait lors de la manifestation des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant plusieurs semaines.

Il a été arrêté le 26 février dans la région de Vankleek Hill, dans l’est ontarien par la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

En compagnie des membres de son groupe les Farfadaas, il aurait approvisionné en essence et en vivres le convoi de la liberté.

Des manifestants associés au mouvement des Farfadaas ont campé sur la Place des festivals à Gatineau, près du pont du Portage, pendant la manifestation des camionneurs (Archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Les Farfadaas ont aussi occupé pendant plusieurs jours le stationnement d’une entreprise privée au centre-ville de Gatineau avant d’en être chassés par une ordonnance du tribunal.

L’Artiss a fait l’objet de nombreuses controverses depuis le début de la pandémie. Notamment, il a été vu en train d'enfreindre des mesures de santé publique dans un restaurant de Gatineau, en marge de la manifestation, et à Grenville-sur-la-Rouge, il y a plus d’un an, dans une résidence où se rassemblaient plus d’une trentaine de personnes.

L’an passé, Charland a aussi été accusé de complot et de méfaits de plus de 5000 $ après avoir bloqué les voies menant au tunnel Louis-H.-La Fontaine à Montréal, lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires. Son procès dans cette affaire est fixé au 9 janvier 2023.