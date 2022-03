Un budget du Québec sur fond de déficit structurel moins important

Il y a 12 mois, au budget 2021-2022, on avait estimé le déficit structurel à plus de 6 milliards , a-t-il rappelé.

Le ministre Girard a en outre promis une gestion responsable des finances publiques et réitéré qu'il y aurait des mesures pour lutter contre la hausse du coût de la vie .

La prestation exceptionnelle qui compensait pour l'inflation en 2021, la surprise de l'inflation en 2021, était une mesure ciblée pour 3,3 millions de personnes et là, on regarde pour faire une mesure d’application plus générale , a-t-il précisé, se refusant toutefois à donner plus de détails avant le budget de mardi.

La mesure exceptionnelle, entrée en vigueur en début d'année, ne s'adressait qu'aux personnes qui recevaient le crédit d'impôt remboursable pour la solidarité.

Le mois dernier, le ministre Girard avait déjà laissé entendre que son budget contiendrait des mesures pour atténuer l'impact de l'inflation sur les Québécois.