Recyclage : Montréal invitée à résilier les contrats avec l’entreprise Ricova

Le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG) recommande à la Ville de Montréal de mettre fin le plus tôt possible à ses contrats avec Services Ricova, qui exploite les centres de tri de matières recyclables de Lachine et de St-Michel. Et il dénonce les faits auprès du Commissaire à la lutte contre la corruption, l’UPAC.