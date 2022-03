Le manque de traitement pour le syndrome post-COVID-19 critiqué en Saskatchewan

Après avoir souffert de la COVID-19 durant une longue période, Matthew Cardinal est sorti de l’hôpital, il y a à peu près un an. Cependant, il garde toujours des séquelles de la maladie, comme le brouillard cérébral, l'essoufflement et la fatigue.

Selon Matthew Cardinal, il existe peu de traitements offerts en Saskatchewan jusqu’ici pour l’aider à se remettre de la maladie.

Bien que des chiffres officiels ne soient pas connus pour l’instant, de 39 000 à 91 000 personnes souffrent de la COVID-19 de longue durée en Saskatchewan.

Cependant, contrairement à l’Ontario et à l’Alberta, il n’existe pas encore de clinique dans la province qui se consacre au traitement de cette maladie.

Jusqu’ici, on ne sait pas grand-chose sur le syndrome post-COVID-19.

Selon une virologue de l’Université de la Saskatchewan, Alyson Kelvin, des recherches sont encore en cours pour mieux comprendre cette maladie, car les symptômes qui lui sont attribués se présentent différemment selon les personnes.

« Nous devons examiner chaque patient et déterminer quelle sorte de traitement utiliser en nous basant sur ses symptômes et la cause exacte de la maladie. »