Baie-Comeau va accueillir les Championnats du monde de paracyclisme 2022

Au total, près de 400 paracyclistes provenant d’une quarantaine de pays sont attendus.

Le président-directeur général de Gestion SPACT, Ian Beaulieu, a dévoilé lundi matin les grandes lignes de l’événement.

Il espère que les bénévoles répondront présents.

Où ça nous prend le plus [de bénévoles] et où ils sont le plus importants, c’est au niveau de la sécurité du parcours et de l’encadrement. On fait un bout avec la Sûreté du Québec, mais on a besoin de bons bénévoles sur les coins de rue pour sécuriser les automobilistes , explique M. Beaulieu.

Pour assurer la sécurité de l'événement, le responsable de Gestion SPACT estime les besoins à environ 40 bénévoles par jour .

Pour les cyclistes amateurs qui désirent participer au défi de manière récréative, le Défi-vélo Manicouagan aura encore lieu cette année.

Le parcours reste le même que l’année dernière dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. À la fin du mois d’août, le défi ouvert à tous consiste à effectuer le plus de tours possible en 1 h 30 sur une boucle de 12,3 km.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve