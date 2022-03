Winneway veut mener sa propre étude sur le projet Tansim de Sayona Québec

Sayona veut lancer le projet Tansim, qui vise à extraire du lithium sur le territoire de la communauté de Winneway et souhaite la tenue d’une étude du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Selon le conseil, le projet soulève de vives préoccupations des membres en raison des impacts environnementaux qu'il pourrait avoir sur la faune et la flore.

Pour le chef Steeve Mathias, le gouvernement devra prendre en considération les conclusions de l'évaluation de la communauté lorsque viendra le temps de décider d'autoriser ou non le projet.

Le conseil croit aussi que les trois sites miniers de Sayona Mining dans la région, soit Tansim à Winneway, Authier Lithium à La Motte et North American Lithium à La Corne devront être soumis à une seule étude environnementale.

Ils veulent y aller par projet et nous autres on aimerait mieux que ça se fasse sur l'ensemble des trois sites que l'étude couvre non pas seulement Authier mais Lacorne et Tansim ici à Winneway pour qu'on ait l'heure juste, qu'on ait une meilleure compréhension des impacts que ça peut avoir sur l'ensemble de la région. Nous autres on est très [préoccupés par les impacts] sur l'environnement , explique le chef.

Steeve Mathias croit que sa communauté peut jouer un rôle important dans ce dossier. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies