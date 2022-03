Une virologue d’Edmundston étudie la COVID-19 chez les chevreuils

On fait aussi de l’information en format collation.

Il est possible que le virus évolue très différemment chez les animaux et contrecarre les efforts de vaccination chez les humains, explique la Dre Mubareka, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Sunnybrook de Toronto.

Le virus SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19, a été détecté chez trois chevreuils au Québec, quatre en Saskatchewan, 17 en Ontario et trois au Manitoba, indique le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada.

Transmission du chevreuil à l'humain

Il y a des preuves solides que dans un cas en Ontario, un humain a contracté un variant du virus provenant d’un chevreuil, indique la Dre Mubareka.

Le variant chez cette personne est différent de ceux qui circulent chez les humains jusqu’à présent, mais il correspond extrêmement bien à celui détecté chez les chevreuils dans cette province, explique-t-elle.

Le cas chez cette personne a été détecté durant la même période et dans la même région que les cas chez les chevreuils, dans le sud de l’Ontario, et cette personne a eu des contacts avec ces animaux, précise-t-elle.

Il n’y a toutefois aucun signe que cette personne en a contaminé d’autres, selon la Dre Mubareka.

Elle veut se faire rassurante en ajoutant que les variants préoccupants, comme Alpha, Delta et Omicron, ont démontré qu’ils sont plus transmissibles et/ou susceptibles de causer une maladie plus grave, mais qu’on ne voit pas cela avec le variant du chevreuil en Ontario.

Nourrir les chevreuils, un grand danger?

Le biologiste Philip Wiebe, étudiant au doctorat au département de foresterie et de gestion de l’environnement à l’Université du Nouveau-Brunswick, étudie les activités des chevreuils dans la province et dans l’État du Maine.

Il dit que la plupart des gens n’ont pas à craindre de contracter la COVID-19 des chevreuils puisque ces animaux restent habituellement à l’écart des humains.

Mais M. Wiebe note que des chevreuils dans le nord du Nouveau-Brunswick semblent ne plus avoir peur des humains parce que des gens disposent de la nourriture pour eux. À certains endroits, selon lui, des chevreuils mangent directement dans les mains des gens. Cela revient potentiellement à avoir de la salive de chevreuils sur les mains, dit-il.

Des chevreuils sont porteurs du virus SRAS-CoV-2, responsable de la COVID-19, mais les tests de dépistage effectués sur des chevreuils abattus en novembre 2021 au Nouveau-Brunswick ont tous donné un résultat négatif (archives). Photo : Radio-Canada

Les autorités au Nouveau-Brunswick ont prélevé 40 échantillons dans les naseaux de chevreuils abattus durant la chasse, du 10 au 19 novembre 2021, près de Saint-Jean et de Hampton.

Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire du gouvernement fédéral à Saskatoon. Leur analyse n’a donné aucun résultat positif, selon Environnement et Changement climatique Canada.

En cas de test donnant un résultat positif, le public en serait informé.