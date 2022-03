L’aide à domicile pour les aînés a besoin de fonds supplémentaires

Les préposés, rappelle M. Richard, font tout ce qu’une personne a besoin pour rester le plus longtemps chez elle : entretien ménager, vaisselle, lessive, repassage, préparation de repas, soins d’assistance personnelle et même répit pour proches aidants.

Durant la pandémie, les aides à domicile ont souvent été les seuls visiteurs à briser l’isolement des aînés en confinement, a t-il souligné lors d'une entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, lundi matin.

Il estime que le gouvernement doit investir dans les services plutôt que dans la construction d'établissements. On investit beaucoup dans les fameuses maisons des aînés, mais l’enjeu du maintien à domicile n’est pas dans le béton, l’enjeu est humain , fait valoir le responsable de la Corporation Multi-Services de Grande-Vallée. On ne les enverra pas tous dans les maisons des aînés.

Durant la pandémie, les aides à domicile ont parfois été les seuls contacts humains des personnes âgées seules, confinées à la maison (archives). Photo : iStock

Il donne l’exemple des 18 millions de dollars réclamés par le Réseau des corporations des entreprises d'économie sociale en aide à domicile dans le prochain budget. Cet argent, c’est 18 chambres dans une maison des aînés, mais ce sont des services qui pourraient être offerts à combien de milliers de personnes âgées? , demande M. Richard.

André Richard estime que le secteur de Grande-Vallée aurait besoin d’une aide financière supplémentaire de 500 000 $ pour donner de meilleurs services sans devoir donner la facture aux clients. L’homme rappelle que les aînés sont souvent aussi des personnes à faibles revenus.

Il note que plusieurs des clients de la Corporation vont décéder à domicile et n’auront jamais besoin d’être hébergé dans un établissement spécialisé ou dans une résidence privée pour aînés.

Salaires à rehausser, métier à valoriser

Comme beaucoup d’employeurs, les organisations de soutien à domicile font face à des problèmes de recrutement de main-d'œuvre.

André Richard juge que le salaire d'entrée devrait se situer entre 25 $ et 26 $ afin d’offrir un salaire concurrentiel. Quand on paie 18 $ l’heure pour brasser des frites, il faudrait être capable d’offrir un salaire nettement supérieur à quelqu’un qui s’occupe de la santé et du bien-être d'une personne âgée à domicile.

De plus, souligne le gestionnaire, la pandémie a obligé les aides à domicile à s’adapter aux mesures sanitaires, dont le port de l’équipement de protection individuelle. Ces mesures sont encore présentes, observe M, Richard. Ça prend des personnes dévouées qui ont à cœur le bien-être des personnes âgées , ajoute-t-il.

« Tout le monde dit oui, on doit investir dans les soins à domicile, mais on voit rarement le résultat sur le terrain. » — Une citation de André Richard, directeur de la Corporation Multi-Services de Grande-Vallée

La région est celle qui compte la plus grande proportion d’aînés au Québec. En 2020, 28,6 % de la population était âgée de 65 ans et plus en Gaspésie et aux Îles. Cette proportion est non seulement la plus élevée des 17 régions administratives du Québec, mais elle est aussi l'une des plus importantes du Canada.

André Richard ajoute que 90 % des personnes âgées de la région demeurent à domicile. Les aînés, dit-il, sont les grands invisibles de notre société.

La Corporation Multi-Services offre 200 000 heures de services à domicile annuellement et embauche 200 personnes, dont 97 % sont des femmes. Multi-Services dispose d’un budget annuel de 9 millions de dollars.