La communauté acadienne de Chéticamp en N.-É. se cherche des juristes francophones

D’ici un peu plus d’un an, la région, qui bénéficiait de deux juristes francophones bilingues depuis au moins 1993, va se retrouver sans aucun service juridique sur place , dit Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre.

Me Réjean Aucoin est déjà semi retiré et Me Lavigne se retire d’ici un an.

Les gens de la communauté vont devoir se rendre à Sydney,Baddeck ou Port Hawkesbury pour consulter un avocat et très peu offrent un service en français.

Me Réjean Aucoin admet qu’il a certains clients anglophones et bien sûr la plupart des documents sont en anglais, mais la majorité de ses clients sont francophones et les besoins sont variés.

Je fais la cour criminelle et la cour civile et du litige civil, mais j'ai aussi fait beaucoup de droit immobilier et des testaments.

L'avocat, Réjean Aucoin Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Mais c’est son travail en droit linguistique pour tenter de faire établir une circonscription acadienne protégée à Chéticamp qui l’a poussée à continuer de pratiquer un peu plus longtemps.

D’ici un an, il veut prendre sa retraite complètement et il aimerait que la communauté ne perde pas l’accès à un ou une juriste francophone.

Je me suis dit que si l’on peut recruter quelqu'un qui peut s'installer ici ce serait l'idéal.

Et quand il parle d’ici il ne parle pas seulement de Chéticamp, mais de son bureau. Me Aucoin dit qu’il a parlé avec sa femme et qu’elle est d'accord pour que le bureau qui est attaché à leur maison soit utilisé par un avocat ou une avocate prête à venir s’installer dans la région.

J’offre même de payer l’électricité pour un an, le temps que la personne s’installe.

Pour sa part, Me Carmel Lavigne est prête à conseiller et aider la personne à établir sa pratique.

La Société Saint-Pierre s’est empressée de vanter les mérites de la place.

Que diriez-vous si à cinq minutes du bureau, vous pouviez vous baigner dans la mer, marcher sur la plage, jouer au golf, pêcher le saumon, faire du ski de fond ou faire du vélo tous les matins avant de vous rendre au bureau? écrit la société dans une annonce pour inciter les avocats francophones à s’établir à Chéticamp.

La piste Cabot, dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / BirdImages

La société continue en rappelant qu’il n’y a pas meilleur endroit pour élever une famille et que s’installer à Chéticamp ça veut aussi dire "vivre à cinq minutes d’un Parc national".

“Le seul critère c'est de passer le barreau de la Nouvelle-Écosse, dit Me Réjean Aucoin qui est prêt à accueillir toutes personnes qui parlent français, peu importe d’où elle vient.

Il rappelle que chaque province offre des formations pour passer l’examen du barreau de chez eux.

Déjà, il dit qu’il a reçu un appel de l’extérieur de la province.

Les gens à qui j'ai parlé sont intéressés, on va voir ce que ça va donner.