Fortnite fait don de ses recettes en soutien aux efforts humanitaires en Ukraine

On fait aussi de l’information en format collation.

L’argent des achats effectués dans le jeu, par exemple pour des abonnements, pour se procurer des V-Bucks (la monnaie de Fortnite) ou pour obtenir des produits esthétiques, comme les costumes (skins), sera donc remis à des organismes offrant un soutien à l’Ukraine, actuellement envahie par la Russie.

Les transactions réalisées à l’aide de V-Bucks ne seront toutefois pas comptabilisées.

Microsoft, qui héberge la version Xbox de Fortnite, emboîte le pas à Epic Games. Le géant vidéoludique fera don aussi de tous les profits des ventes associées au jeu sur le Xbox Store.

Lundi, l’initiative avait déjà permis d’amasser 36 millions de dollars américains (45 millions de dollars canadiens) pour différents organismes caritatifs venant en aide à l’Ukraine. La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au 3 avril.

La plus récente saison de Fortnite, baptisée Rébellion, est l'une des plus ambitieuses de l’histoire du jeu. La construction de palissades, mécanisme clé du Battle Royale , a été mise de côté, à la grande surprise des fans.

L'industrie vidéoludique se mobilise pour l'Ukraine

L’annonce d’Epic Games survient alors que plusieurs développeurs s’allient pour amasser des fonds pour l’Ukraine.

Le site Humble Bundle a récolté plus de 13 millions de dollars canadiens en proposant un ensemble de plus de 120 jeux, livres et logiciels à prix réduit. Les internautes peuvent encore se le procurer jusqu’au 25 mars.

Plus tôt ce mois-ci, le site d’hébergement de jeux vidéo indépendants itch.io a offert un ensemble de produits similaires. Ce dernier lui a permis d’amasser plus de 7 millions de dollars canadiens pour les efforts humanitaires en Ukraine.