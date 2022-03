L’Ontario accroît les pouvoirs des policiers pour éviter d’autres blocages

On fait aussi de l’information en format collation.

L'objectif est d'éviter d'autres protestations qui perdurent comme celles de camionneurs qui ont bloqué le mois dernier le pont Ambassador à Windsor et le centre-ville d'Ottawa, explique le procureur général de l'Ontario, Doug Downey.

On ne peut pas se permettre économiquement de revivre des blocages et des occupations comme ceux de Windsor et Ottawa , dit-il.

C'est pour ça que nous agissons pour fournir de nouveaux outils en appui à la police et aux procureurs pour s'assurer que les contrevenants soient imputables et que justice soit faite , ajoute-t-il.

Selon le projet de loi qui doit être déposé lundi après-midi par le gouvernement Ford, les policiers pourraient suspendre par exemple les permis d'exploitation et de conduire des contrevenants et saisir la plaque d'immatriculation de leur véhicule, en plus de retirer tout objet utilisé pour un blocage illégal.

Ces pouvoirs accrus ne nécessiteraient pas l'imposition d'un état d'urgence provincial comme le mois dernier.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le gouvernement Ford annonce aussi l'investissement de près de 96 millions de dollars pour former au sein de la Police provinciale de l'Ontario une équipe permanente consacrée aux urgences, accroître la formation des agents et acheter de l'équipement lourd tel que des dépanneuses.

La solliciteure générale Sylvia Jones assure que les Ontariens continueront à avoir le droit de manifester pacifiquement.

Avec des renseignements fournis par CBC News