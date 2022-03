6,8 M $ pour la rénovation du pavillon Guigues à l’Université Saint-Paul

Ottawa va accorder 3,4 millions de dollars sur trois ans et le gouvernement provincial va jumeler cet investissement, dans le cadre de l’entente Canada–Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle.

C’est la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor qui en a fait l’annonce lundi matin à l’Université Saint-Paul. Elle était accompagnée de Mona Fortier, députée d’Ottawa−Vanier et de Yasir Naqvi, député d’Ottawa-Centre.

L'enveloppe du fédéral provient des fonds destinés aux infrastructures et non du portefeuille destiné à l'enseignement postsecondaire.

L’investissement va permettre de moderniser les espaces d’enseignement et de rendre le campus plus social , comme l’indique le communiqué de presse, en créant des zones collaboratives et des espaces de travail, en plus de diminuer l’empreinte écologique du campus.

Le pavillon Guigues de l’Université Saint-Paul est en rénovation depuis 2017. Le rez-de-chaussée a subi d’importants travaux, ainsi que l’auditorium.