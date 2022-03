23e Gala Les Olivier : voici 5 moments à (re)voir 

Animé par François Bellefeuille, le 23e Gala Les Olivier a été marqué par le triplé réalisé par Pierre-Yves Roy-Desmarais et par l’Olivier de l’année décerné à Mariana Mazza . Voici cinq moments drôles de la cérémonie.

Ariel Charest en synchro

La comédienne Ariel Charest a usé de ses talents en synchronisation pour interpréter les finalistes dans la catégorie de la capsule ou du sketch radio humoristique de l’année. Elle a ainsi imité Korine Côté, Simon Delisle, Billy Tellier, Guillaume Pineault et Jean-Sébastien Girard.

Pour ce dernier, elle a revisité un moment où l’animateur et humoriste chante sa chanson préférée de karaoké : Comme d’habitude, de Claude François, un vieux classique comme il les aime tant.

Eve Côté et ses faux prix

L'animatrice de Roast Battle a offert un bien-cuit à plusieurs de ses collègues en montant sur scène équipée d’un lance-trophées pour remettre des prix inédits. Elle a notamment décerné l’Olivier du toupet le plus dérangeant de l’année à Véronic DiCaire pour sa coiffure arborée dans l’émission Chanteurs masqués. Tu as beau être imitatrice, mais de là à ressembler au chien de Christine Morency... , a-t-elle dit.

Elle a aussi envoyé en l’air un faux trophée à Mariana Mazza et à ses dessins dans la catégorie Ça aurait dû rester sur le Frigidaire de la mère à Mariana , en référence aux tableaux que l’humoriste a exposés pour la première fois au mois de novembre à Montréal.

Se souvenir de Pierre Légaré

Le 23e Gala Les Olivier a rendu hommage à Pierre Légaré, qui s’est éteint le 5 octobre dernier. Dans une vidéo diffusée pendant la cérémonie, François Bellefeuille a évoqué le défunt humoriste en compagnie de Mike Ward, Normand Brathwaite, François Avard, Boucar Diouf, André Ducharme et Pierre Verville.

Tu avais l’impression que ça "spinnait" plus vite dans sa tête que dans la tienne et, des fois, c’était un peu intimidant, parce que tu te disais : "il doit se sentir bien seul au sommet de son intelligence", a raconté François Avard. J’ai appris à écrire de l’humour avec Pierre Légaré.

Les six hommes se sont également souvenus de gags racontés par Pierre Légaré, comme la peur des piqûres, ça ne peut pas se guérir par l’acupuncture ou n'oublie pas que le secret du bonheur, c’est d’être heureux .

Le style incisif de Cathy Gauthier

Juste avant de présenter l’Olivier de l’émission télé humoristique l’année, Cathy Gauthier a livré un numéro à l’humour parfois mordant. Je suis ravie d’être ici pour présenter un prix parce que, enfin, les producteurs vont voir que je ne suis plus enceinte, a dit celle qui a accouché en 2018. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais dans notre milieu, une grossesse dure cinq ans.

Elle a continué à instiller son humour piquant dans le reste de son passage sur scène. Le Gala des Olivier récompense les spectacles en tournée, sauf que ça fait deux ans et demi qu’il n’y a plus de tournées. À quel point on est prétentieux, comme milieu, pour s’organiser un gala pour quelque chose qui n’existe même pas?

On est vraiment en train de se faire un gala pour des capsules web? De toute façon, on s’entend que la catégorie pourrait être "sketch web sans Arnaud Soly", et le gagnant est : personne! a-t-elle poursuivi.

Deux passages sur scène pour Jean-Sébastien Girard

Le coanimateur de La soirée est encore jeune et désormais humoriste a gagné dans la catégorie de la capsule ou du sketch radio humoristique de l’année pour sa chronique intitulée Nom d’une pipe – Tout sur le sperme.

Je rêvais de remporter ce prix-là juste pour entendre "Jean Sébastien Girard, tout sur le sperme". Pour une fois que mon sperme va servir à quelque chose , a-t-il lancé dans son discours de remerciement.

Plus tôt, il avait été invité à remettre l’Olivier de la série de fiction humoristique de l’année en compagnie d’Élise Guilbault. Le duo a parlé de l’émission La soirée est encore jeune. Vous avez élevé la radio étudiante à de nouveaux sommets, c’est incroyable , a dit l’actrice en plaisantant.

