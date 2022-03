La laiterie de Coaticook lance un projet de garderie

D’une capacité prévue de 29 places, la garderie se situera dans un bâtiment très proche de la laiterie. Les travaux d’aménagements devraient débuter ce printemps.

On espère pouvoir la mettre en ouverture pour le mois de septembre, pour la rentrée scolaire , souligne une administratrice du projet, Roxanne Provencher, sur les ondes de Par ici l’info.

L’idée initiale était d'abord de fournir un service de garde aux employés qui en étaient dépourvus. C’était une crainte de notre côté. On a de la misère à se trouver de la place en garderie, et aussi du côté de nos employés, ça se faisait sentir , détaille Roxanne Provencher.

« Ce n'est pas rare que nos employés papas quittent plus tôt le travail ou prennent des congés familiaux parce qu’il n’y a pas de garderie. On le voit des deux côtés, et ça va grandement aider ici à l’interne. »