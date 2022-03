ICI Musique rendra hommage en chanson à Daniel Lavoie

Le 10 avril prochain, à partir de 15 h, pendant 90 minutes, une vingtaine de chansons de Daniel Lavoie seront interprétées par une flopée d’artistes et par l’auteur-compositeur-interprète lui-même, qui participera à l’émission.

On pourra notamment entendre Luce Dufault chanter Je voudrais voir New York pour la première fois en duo avec Lunou, sa fille. Un autre duo féminin, Safia Nolin et Pomme, s’attaquera à l’un des plus grands succès de Daniel Lavoie, Ils s’aiment. Cette chanson, qui a fait connaître l'artiste en Europe, était tirée de son sixième album (sorti en 1984), Tension attention.

Ces interprétations seront filmées et offertes sur Ohdio, dont l’application et le site web regroupent les contenus audio de Radio-Canada. Celles d’Émile Bilodeau, qui chantera La danse du smatte, et de Patrice Michaud, qui reprendra Où la route mène, seront aussi captées en vidéo. Daniel Lavoie racontera l’histoire de ses chansons au début de chaque vidéo.

Zachary Richard, Kim Richardson, Vincent Vallières, Bïa, Isabelle Boulay, Pierre Flynn et Lou-Adriane Cassidy participeront également à l’hommage. Marie Claudel, Étienne Coppée, Beatrice Deer, Julyan, Steve Hill, l’artiste franco-manitobaine Rayannah ainsi qu’Ariane Roy, l’une des Révélations Radio-Canada 2021-2022, interpréteront aussi des chansons de Daniel Lavoie.

Garou, Luck Merville, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier et Luc Plamondon en 1999, lors de la première version de «Notre-Dame de Paris» Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Âgé de 73 ans, Daniel Lavoie connaît du succès autant au Canada qu’à l’international. Il a participé à la populaire comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante Notre-Dame de Paris de 1998 à 2001. Il a repris son rôle du prêtre Claude Frollo en 2016.