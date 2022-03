Le grand retour des cabanes à sucre

À la Cabane à sucre du Boisé à Saint-Louis-de-France, on ressent que l’engouement reprend, même si les heures d’ouverture ne sont pas encore de retour à ce qu’elles étaient avant la pandémie.

Nous avons réduit la capacité de la cabane, l’achalandage. La raison, c’est qu’il manque un peu de personnel, puis on veut que les gens, après la pandémie, pour leur première fois, soient plus à l’aise , explique Robert Dufresne, propriétaire.

« Nous c’est une période d’adaptation veut, veut pas. Ça fait quand même deux ans qu’on ne l’a pas refait. » — Une citation de Robert Dufresne, propriétaire de la Cabane à sucre du Boisé

Pour le moment, les érables ne coulent pas encore à la Cabane à sucre du Boisé, mais ils ne devraient pas tarder.

L'appui du local

Sur la rive-sud, à Sainte-Monique, la récolte a commencé depuis quelques jours déjà pour la Cabane à mi-chemin du paradis.

La petite érablière familiale, s’en est bien sortie durant la crise, grâce aux parents et amis qui ont répondu présents.

« On s’est fait encourager encore plus je crois. L’achat local, le monde s'est passé le mot. Les amis se sont passé le mot sur Facebook pour acheter notre sirop. On est vraiment reconnaissants et ont est très contents de ça. » — Une citation de Sylvain Laroche, acériculteur à la Cabane à mi-chemin du paradis

À la porte d’à côté, les premières goûtes de sirop ont été produites dimanche.

C’est aujourd’hui que ça commence, on va encanner nos premières cannes de sirop finalement , affirme Martin Côté, acériculteur d’une l’érablière familiale à Sainte-Monique.

La petite érablière a été, durant les deux dernières années, un refuge pour la famille.

On s’est retrouvé souvent ici dans le bois pendant le temps où tout était fermé, arrêté. C’était comme un échappatoire pour nous si on veut , ajoute l’acériculteur qui précise que le but de l’entreprise n’est pas vraiment de faire de l’argent, mais plutôt de s’amuser.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger