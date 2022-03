L’Europe doit se préparer à recevoir 8 à 10 millions de réfugiés ukrainiens, dit Berlin

Une conférence des donateurs sera organisée le 5 avril à Berlin pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens arrivés en Moldavie, un des pays les plus pauvres d'Europe, a-t-elle annoncé.

Selon le dernier décompte publié lundi par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 3,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion de l'armée russe, le 24 février.

Ce sont 100 600 réfugiés de plus que lors de la précédente recension, publiée dimanche.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de ceux que l'ONU identifie comme des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, qui ne sont pas officiellement des réfugiés au sens du droit international.

Près de 6,5 millions d'Ukrainiens sont dans cette situation, a estimé dimanche l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Fort de cette estimation, le patron du HCR, Filippo Grandi, a conclu dimanche qu'environ 10 millions d'Ukrainiens, soit plus du quart de la population des territoires contrôlés par Kiev, ont déjà fui après moins d'un mois de guerre.

Selon l'agence onusienne, quelque 90 % des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants, puisque les hommes âgés de 18 à 60 ans peuvent être appelés et n'ont pas le droit de quitter le pays.

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 1,5 million d'enfants se trouvent parmi les réfugiés.

La Pologne accueille à elle seule plus de 2 millions de personnes fuyant le conflit en Ukraine, soit près de 60 % de tous les réfugiés.

Les gardes-frontières polonais ont aussi indiqué que 264 000 personnes avaient aussi franchi de nouveau la frontière pour retourner en Ukraine.

Une Ukrainienne tient un enfant dans ses bras près d'une affiche faisant la promotion de la solidarité envers le peuple ukrainien, le 18 mars, à Varsovie, en Pologne. Photo : La Presse canadienne / AP/Czarek Sokolowski

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

Les autres pays qui accueillent le plus de réfugiés sont la Roumanie (plus de 535 000, selon le HCR), la Moldavie (plus de 365 000) et la Hongrie (plus de 312 000).

Le HCR estime cependant qu'un grand nombre de personnes ont poursuivi leur chemin vers d'autres pays européens. La France, par exemple, dit en avoir reçu 20 000.

Selon le HCR, plus de 230 000 Ukrainiens ont aussi trouvé refuge en Russie, et plus de 3700 autres ont pris la route du Bélarus.

Quelque 186 000 ressortissants de pays tiers ont aussi fui l'Ukraine depuis que la guerre a été déclenchée, selon l'OIM.