Le pionnier du cannabis thérapeutique canadien Tilray quitte Nanaimo

L'une des premières compagnies légales de production de cannabis médicinal au Canada, le géant Tilray Inc., plie bagage après avoir vendu son terrain à Nanaimo, sur l’île de Vancouver. Ce départ, qui se solde par la perte d'environ 170 emplois, est un coup dur pour l’économie locale.

On fait aussi de l’information en format collation.

Tilray Inc. a ouvert ses installations de production en avril 2014 sur l’île de Vancouver, soit un an et demi avant l'élection du gouvernement libéral sur une promesse phare de légalisation du cannabis.

Rien qu'au cours de sa première année de production, la compagnie a apporté 25 millions de dollars à l’économie locale, soutient Kim Smythe, le président de la Chambre de commerce du Grand Nanaimo.

« On était les premiers, c’était un gros coup à l’époque. Il n’y avait rien de tel au Canada. » — Une citation de Kim Smythe, président, Chambre de commerce du Grand Nanaimo

La semaine dernière, la compagnie a trouvé un acheteur conditionnel pour sa principale usine de production, affichée à plus de 18 millions de dollars.

En septembre, la compagnie a annoncé qu’elle fermait les portes de ses installations de production et de son bureau de Nanaimo, quelques mois après avoir annoncé sa fusion avec Aphria Inc.

Tilray Inc. concentre ainsi ses opérations en Colombie-Britannique à son usine de Broken Coast, à Duncan, sur l’île de Vancouver.

Elle poursuit également ses activités ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine.

La compagnie n’a pas répondu aux demandes d'entrevue de CBC/Radio-Canada, mais en septembre, elle a annoncé qu’elle effectuait ces changements pour optimiser son efficacité opérationnelle , dans une déclaration.

Vers le grand cannabis

Les pertes d’emploi engendrées par le départ de la compagnie désolent Deepak Anand, membre du conseil du Cannabis médical du Canada et ancien directeur des opérations de la National Medical Marijuana Association.

Ces fusions d’entreprises vers ce qu’il qualifie de Big Cannabis (le grand cannabis) ne sont pas surprenantes selon lui, vu la plus grande adhésion du public à cette industrie et la demande en hausse des produits. L’utilisation récréative du cannabis a été légalisée en 2018 au Canada.

Il croit toutefois que le départ de grosses entreprises peut être une occasion pour les gouvernements locaux et les petits producteurs de cannabis, qui pourraient remplacer ces emplois.

Il faudrait un plus grand soutien d’Ottawa et une meilleure coopération des différents paliers de gouvernements pour saisir cette aubaine, souligne-t-il.

Avec la fermeture de l’usine de Tilray Inc., la Colombie-Britannique recense désormais 82 producteurs autorisés de cannabis à grande échelle, d’après le gouvernement fédéral.

Avec les informations de David P. Ball (Nouvelle fenêtre)