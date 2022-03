Les premières mâchoires, un compromis entre vitesse et force

Dans leur étude, le chercheur William Deakin et ses collègues de l’Université de Bristol ont recueilli des données sur les formes de certaines des plus vieilles mâchoires découvertes à ce jour. Ils ont aussi créé des modèles mathématiques d'autres types de mâchoires qui auraient pu exister au début de leur évolution.

Leur objectif était de comprendre comment les arcs branchiaux, ces structures qui soutiennent les branchies des poissons, ont évolué pour passer d’un rôle respiratoire à un rôle de morsure.

Repères Presque tous les vertébrés actuels, y compris l’humain, possèdent des mâchoires;

Le développement précoce de cette structure osseuse, il y a 400 millions d’années, est l’un des événements les plus importants de l'évolution animale;

Munie de dents, la mâchoire a modifié les relations prédateur-proie.

Elle a modifié les fondements de la diversité actuelle des vertébrés en leur permettant d’ingérer une plus grande variété d'aliments.

Un travail d’extrapolation

Les modèles ont permis à l'équipe britannique d'imaginer un grand nombre de formes de mâchoires qui auraient pu apparaître au début de l’évolution des vertébrés. Ces mâchoires théoriques ont ensuite été testées en matière de résistance (lors d'une morsure) et de vitesse (efficacité de l'ouverture et de la fermeture).

Dans l’évolution, ces deux fonctions font habituellement l'objet d'un compromis, ce qui signifie que l'augmentation de la résistance entraîne généralement une diminution de la vitesse, ou vice versa.

La comparaison des formes réelles et théoriques des mâchoires a révélé que l'évolution des mâchoires a été limitée aux formes présentant la vitesse et la force les plus élevées possibles , expliquent dans un communiqué les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Selon eux, ces résultats montrent que les premières formes de mâchoires étaient optimisées pour une fermeture rapide et une résistance au stress, ce qui laisse à penser qu’elles avaient une fonction d'alimentation prédatrice.

« Les plus anciens vertébrés présentent des mâchoires de toutes formes et de toutes tailles, dont on a longtemps pensé qu'elles reflétaient une adaptation à différentes fonctions. Notre étude montre que la plupart de ces variations étaient également optimales pour la force et la vitesse, ce qui en faisait des prédateurs redoutables. » — Une citation de Philip Donoghue, professeur de paléontologie et coauteur de l’étude

Par la suite, la forme des mâchoires a continuellement évolué en exploitant des espaces morphologiques auparavant inoccupés. Cette évolution a mené, au fil du temps, à de nombreuses différenciations qui ont jeté les bases d’une grande diversité de stratégies alimentaires et, ultimement, au grand succès des vertébrés à mâchoires.