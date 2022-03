Le Festival Boréal se prépare pour un retour en force à Sudbury

Le Northern Lights Festival Boréal retournera à son format régulier pour sa 50e édition, après près de deux ans d’interruptions et d’adaptation au contexte sanitaire.

L’événement de quatre jours se tiendra du 7 au 10 juillet au parc Bell de Sudbury.

Les organisateurs promettent une programmation riche en talents musicaux pour souligner l’occasion.

Cette année, le thème, c’est la rétrospection , explique le directeur artistique Max Merrifield.

Nous avons choisi des artistes qui ont pris part au Northern Lights Festival Boréal par le passé, poursuit-il. Des groupes de musique de différentes époques, de différentes générations.

Nous allons également exposer des items qu’on a accumulés au fil des années, comme des chandails ou des affiches de film.

C’est fou de voir à quel point certaines choses changent et d’autres restent pareilles , conclut-il.

En tête d’affiche

Le premier groupe à embarquer sur scène est la formation indie rock The New Pornographers. Il s’agit de leur premier spectacle dans le Nord-Est de l’Ontario.

Le groupe a déjà sorti huit albums, en plus d’avoir reçu des prix et des distinctions, comme ceux du prix Polaris et du gala de prix Juno.

Le groupe devait participer au festival en 2020, avant que celui-ci ne soit annulé en raison de la pandémie.

Au deuxième soir du Northern Lights Festival Boréal, ce sera au tour de Bombino de monter sur scène.

Cet artiste originaire du Niger, nommé pour un prix Grammy, était de passage à Sudbury en 2019 dans le cadre du Festival Bloom.

On est très fiers d’accueillir Bombino au festival , relate M. Merrifield.

Finalement, l’artiste de folk américaine Judy Collins clôturera le festival. Cette dernière a également récolté plusieurs prix et nominations, en plus d’avoir des dizaines de chansons au sommet des palmarès.

C’est un honneur d’avoir cette légende parmi nous , affirme M. Merrifield.

Autres spectacles à surveiller : Paul Collins Beat : style rock and roll, avec une communauté de partisans enthousiastes

Lemon Bucket Orkestra: un groupe multidisciplinaire, avec plusieurs membres originaires de l’Ukraine

Myka 9: un rappeur américain connu pour sa rapidité de livraison et son style influencé par le jazz

Sharon and Randi: un duo mère-fille associée au groupe célèbre Sharon, Lois & Bram

Avec les informations de CBC News