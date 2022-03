Bilan positif pour Cinoche à Baie-Comeau, mais mitigé pour CINÉSEPT à Sept-Îles

Juste pour donner un ordre de grandeur, on parlait d’environ 6 480 entrées sur toutes nos activités en 2020. Cette année, on parle de 5 900 entrées environ [pour le 33e Festival Cinoche de Baie-Comeau]. La différence n’est pas si grande , explique Véronique Morency, directrice intérimaire du festival de Baie-Comeau.

Madame Morency dresse un bilan positif du festival baie-comois qui s’est déroulé du 10 au 20 mars.

On est parti un peu plus tranquillement, mais les cinéphiles ont été là et ont répondu à l’appel au cours des jours suivants. J’étais confiante [de la présence] du public. Je savais qu’on était attendus. Je suis tellement heureuse d’avoir eu cette réponse-là , ajoute la directrice intérimaire.

Véronique Morency, directrice intérimaire du Festival Cinoche de Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

À Sept-Îles, la présidente de CINÉSEPT, Sarah-Michel Thériault, dresse de son côté un bilan plutôt mitigé.

« [Le Festival du film de Sept-Îles] va tomber si on n’a pas plus d’aide que ça, honnêtement. » — Une citation de Sarah-Michel Thériault, présidente du 31e Festival du film de Sept-Îles

Le Festival du film CINÉSEPT de Sept-Îles s'est déroulé du 10 au 20 mars 2022 (archives). Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Madame Thériault admet avoir l’impression qu’ils ne peuvent pas refaire une édition l’année prochaine dans les conditions auxquelles ils ont dû travailler cette année .

Il faut qu’il y ait des changements, plus de gens, plus de bénévoles et une coordination qui est rémunérée pour avoir un festival l’année prochaine , affirme la présidente de CINÉSEPT.

Selon les administrateurs de l'événement de Sept-Îles, le festival dénombre normalement 4 000 entrées et cette année, c’était environ 2 000 spectateurs qui étaient présents.

C’est certain qu’il y a moins de public que ce qu’on aurait espéré. Mais, on a quand même réussi à tenir un événement contre vents et marées. Donc, de ce côté-là, on est satisfait , lance Andréanne Roy, vice-présidente du CINÉSEPT.

Madame Roy reste confiante en l’avenir du rendez-vous des cinéphiles septiliens.

On est confiant pour les éditions futures que le public va reprendre l’habitude de venir au cinéma et de se déplacer dans le cadre du festival , dit-elle.

Andréanne Roy, vice-présidente du 31e Festival du film de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Même si aucune date n’a encore été révélée pour l’édition de 2023 du festival septilien, à Baie-Comeau, le prochain festival devrait se dérouler en janvier plutôt qu’en mars, selon Véronique Morency.

Avec les informations de Catherine Paquette et de Xavier Bourassa