De plus en plus de Néo-Brunswickois fréquentent les banques alimentaires

Au Nouveau-Brunswick, l’organisme Food Dépôt Alimentaire estime que la fréquentation des banques alimentaires dans la province a augmenté de 20 %, une des conséquences probables de l’augmentation du prix de l’essence et de l’inflation.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’organisme affirme que plus de 25 000 personnes visitent les banques alimentaires, par mois, au Nouveau-Brunswick.

Food Dépôt Alimentaire prépare des livraisons pour une centaine de sites dans la province, dont des banques alimentaires, des soupes populaires, des refuges et des programmes de repas scolaires.

Son directeur général, Stéphane Sirois, souligne que le gouvernement provincial vient d’accorder une subvention d’un million de dollars pour aider l’organisme à s’approvisionner.

Ces sous-là vont être utilisés pour acheter de la nourriture fraîche, de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, du poisson, tout ce qui est plus difficile à avoir comme don, ou qui a une durée de vie plus courte , dit-il.

Food Dépôt Alimentaire tente de créer des partenariats avec des fermiers de la province pour s'approvisionner en fruits et légumes. Photo : Peko produce

Il précise que l’augmentation récente du prix de l’essence est venue compliquer la situation, surtout dans l’optique où on ne sait pas si le prix diminuera et à quel moment.

On maximise cet argent-là, il a fallu qu’on augmente notre budget pour l’essence d’à peu près 30 %, ça représente au-delà de 25 000 $ de plus en essence, on ne sait pas si ça va être suffisant , ajoute-t-il.

Diversifier l’offre de produits alimentaires

Pour répondre à la demande, il faut donc faire preuve d’initiative et de créativité. Stéphane Sirois explique que Food Dépôt Alimentaire se tourne maintenant vers les fermiers de la province.

On a fait des garanties d’achats pour avoir de meilleurs prix, on achète plus local aussi, on a fait des ententes avec cinq fermes dans le sud-est pour acheter des légumes , explique-t-il.

Il ajoute que l’organisme tente actuellement de créer des partenariats dans d’autres régions pour faire diminuer les coûts de transports.

On regarde à créer plus de ces partenariats, d’acheter local, on regarde maintenant dans la Péninsule acadienne pour faire des partenariats avec des fermes dans ce coin-là, dans le nord-ouest aussi, donc le moins de distance la nourriture voyage, le moins dispendieux que c’est en termes de transport , dit Stéphane Sirois.

Food Dépôt Alimentaire dépend encore de la générosité de la population. Le directeur général précise que des programmes de récupération avec les épiceries sont en place et que les dons sont toujours les bienvenus.

Jusqu’à présent, les gens sont encore généreux et on encourage encore les gens à continuer, à donner directement au Dépôt alimentaire ou à la banque alimentaire dans votre communauté. Donnez de votre temps aussi, ils ont toujours besoin de bénévoles , précise Stéphane Sirois.

D’après les informations de La matinale d’ICI Acadie