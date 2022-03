Des éclosions de COVID-19 dans plus de 60 foyers de soins au Nouveau-Brunswick

Les foyers de soins au Nouveau-Brunswick connaissent toujours des éclosions de COVID-19 et espèrent disposer d’ici la fin du mois d’une nouvelle politique uniforme en matière de mesures sanitaires et de visite des résidents.

Le ministère du Développement social recensait jeudi dernier des éclosions de COVID-19 dans 64 établissements de soins de longue durée pour un total de 673 personnes atteintes parmi les employés et les résidents.

Cette vague touche plus de gens dans ces établissements, mais elle fait moins de victimes que les précédentes, selon le directeur général par intérim de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Michael Keating.

On a trouvé cette vague assez différente des autres. Vous le savez qu’on a été bien avec les trois premières vagues, on n’avait presque rien. La quatrième, [le variant] Delta, nous a tapé fort. Et ici ça tape plus fort, mais on n'a pas de décès. Je peux dire qu’un foyer au sud qui a 150 résidents, puis il y en 121 qui ont été infectés, mais là, ils ont perdu juste une personne. Avec les pourcentages d’avant, on [en] aurait peut-être perdu 40 , affirme Michael Keating durant une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Les établissements de soins de longue durée continuent de suivre les directives de la santé publique, dont le port du masque et l’isolement des personnes malades en cas d’éclosion, indique le ministère de la Santé.

Pour des règles plus uniformes

Michael Keating craint un possible système de deux poids deux mesures quant aux futures exigences sanitaires dans ces établissements.

Nous autres aussi, on est pas mal inquiets parce que là, si on arrive dans une situation où, et j’ai entendu du gouvernement que les visiteurs peuvent entrer au foyer sans être vaccinés, mais les employés devraient être vaccinés, ça pourrait causer un grand problème vis-à-vis de la transmission de la COVID-19. Alors, on est en train maintenant de travailler avec le gouvernement, de trouver une solution , indique Michael Keating.

Michael Keating, directeur général intérimaire de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Zoom

Un comité de travail multipartite prépare de nouvelles lignes directrices en la matière afin qu’elles soient plus uniformes.

Jusqu'à [présent], c'était chaque foyer qui prend une décision selon les circonstances dans leur région. [...] Ils ont le droit de le faire parce que là, on est indépendant du gouvernement. Mais en même temps, on veut avoir un système ou une politique qui est pas mal pareille partout dans la province. C’est pourquoi on a un groupe qui travaille avec le ministère du Développement social et la santé publique avec nos propres membres des foyers de soins. J’espère d'ici deux semaines qu’on va avoir quelque chose en place parce que l’on comprend bien le besoin des résidents pour voir ceux qu’ils aiment et qui font partie de leur vie , explique M. Keating.

Il s’agit d’établir un équilibre entre les précautions sanitaires à prendre et les besoins de socialisation des familles et de leurs proches dans les foyers de soins.