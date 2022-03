Hospitalisations stables en Ontario, qui met fin au masque obligatoire

On fait aussi de l’information en format collation.

L'Ontario recense au total 551 hospitalisations liées à la COVID-19 lundi.

Il y a 181 patients aux soins intensifs.

La santé publique déplore 4 décès de plus, y compris une mort survenue il y a plus d'un mois.

Il y a 1217 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation du nombre d'infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Depuis ce lundi, le port du masque n'est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics en Ontario, y compris les magasins, les restaurants et les bars, ainsi que dans les écoles. Toutefois, le couvre-visage est toujours exigé dans les centres de soins de longue durée et les transports publics.

