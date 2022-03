Bridgewater a dû poursuivre la Banque Scotia pour retrouver ses 500 000 $ volés

Une ville de la Nouvelle-Écosse a dû obtenir une ordonnance du tribunal et a passé près de huit mois à essayer de récupérer près d'un demi-million de dollars qui lui avaient été escroqués par un Ontarien. Mais les responsables municipaux de Bridgewater disent que ça ne se reproduira plus parce que des vérifications internes ont été renforcées.

Une ville de la Nouvelle-Écosse a dû obtenir une ordonnance du tribunal et a passé près de huit mois à essayer de récupérer près d'un demi-million de dollars qui lui avaient été escroqués par un Ontarien. Mais les responsables municipaux de Bridgewater disent que ça ne se reproduira plus parce que des vérifications internes ont été renforcées.

Ce sont quelques-uns des détails inclus dans une demande d'accès à l'information qui révèle ce que Bridgewater a fait pour récupérer l'argent, combien elle a dépensé en frais juridiques et la frustration des fonctionnaires vis-à-vis des banques qui, selon eux, n'ont pas aidé à résoudre le problème.

Les malheurs de Bridgewater, une ville de moins de 9 000 habitants située sur la rive sud de la Nouvelle-Écosse, ont commencé en octobre 2019. C’est alors qu’un chauffeur Uber de Brampton, en Ontario, s'est fait passer pour un cadre chez Dexter Construction et a demandé des formulaires pour permettre à l'entreprise basée à Bedford, en Nouvelle-Écosse, de recevoir un paiement par virement électronique plutôt que par chèque. L'individu, Ayoola Ajibade, n'avait aucun lien avec l’entreprise Dexter, qui travaillait pour la ville.

À l'époque, la ville recommandait à ses fournisseurs de passer du paiement par chèque au transfert électronique de fonds, et donc la demande ne semblait pas inhabituelle.

Ensuite, Bridgewater a reçu une facture de Dexter Construction pour des travaux légitimes et elle a fait un virement de 490 930,43 $ début novembre sur un compte de la Banque Scotia à Brampton qui appartenait à Ayoola Ajibade.

Ce n'est que six semaines plus tard que la ville s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une fraude.

Comment la ville a découvert la fraude

Dans un courriel daté du 18 décembre 2019, Lee Wallet, un banquier chez BMO à Bridgewater a demandé au commis aux comptes fournisseurs de la ville de vérifier si le transfert de 490 930,43 $ était légitime après avoir été prévenu par la Banque Scotia.

Plus tard dans la journée, la directrice administrative de la ville, Tammy Crowder, a écrit un courriel au maire David Mitchell.

Le compte est gelé depuis 2018 pour une activité similaire, je me demande donc comment l'argent a été mis sur le compte en premier lieu , écrit-elle.

Ce n'est que de l'argent , répond le maire.

Le maire était déçu, mais voulait s’assurer que personne ne se sente coupable et il a dit qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un moyen de récupérer l'argent.

Le même jour que le maire a envoyé ce courriel, la directrice des finances de la ville, Dawn Keizer, a noté que deux autres virements avaient été envoyés sur le compte frauduleux.

Dans un courriel envoyé par Tammy Crowder au maire, le 20 décembre 2019, elle écrit que ces deux paiements avaient été rejetés par la Banque Scotia et que l'argent avait été restitué à la ville.

Une fois la fraude identifiée, les responsables de la ville sont devenus frustrés par la gestion de la situation par BMO et la Banque Scotia.

Le 23 janvier 2020, Dawn Keizer a écrit à Tammy Crowder qu'elle n'était pas convaincue que la Banque Scotia serait utile.

Un courriel du banquier chez BMO, Lee Wallet, indiquait que les prochaines étapes étaient avec le service des fraudes de la Banque Scotia.

La ville espérait éviter une action en justice

Le lendemain, un courriel du maire affirme qu’il a contacté le chef du service des fraudes de la Banque Scotia dans l'espoir que ça accélérerait l'affaire et, espérons-le, éviterait une ordonnance du tribunal à part entière .

Quatre mois plus tard, la Banque Scotia n'avait toujours pas rendu l'argent.

C'est frustrant que nous ne puissions pas obtenir de dédommagement, étant donné que nous avons des frais juridiques et qu'ils ont eu notre argent pendant tous ces mois , a écrit la directrice des finances de Bridgewater dans un courriel le 22 mai 2020.

C'est décevant qu'ils n'offrent pas au moins de payer des intérêts sur notre argent.

Le 10 août 2020, un tribunal de la Nouvelle-Écosse a ordonné à la Banque Scotia de rembourser l'argent après que la ville ait intenté une action en justice.

À la fin du mois, l'argent manquant de la ville, 490 930,43 $, était de retour dans son compte. Mais les frais juridiques ont été de 5 000 $.

Un an plus tard, l'affaire contre l'accusé a été portée devant les tribunaux.

En janvier 2022, Ayoola Ajibade a été reconnu coupable de fraude, ce qui a incité les responsables de la ville à discuter des messages qu'ils fourniraient aux citoyens et aux médias.

Messages de Bridgewater

Patrick Hirtle, le responsable de l'attraction communautaire et des communications de la ville, a envoyé un courriel au conseil municipal avec des points de discussion concernant la fraude.

On y lisait que la solidité de nos processus internes et les relations de travail avec nos institutions bancaires ont permis de détecter cette fraude élaborée avant qu'elle ne puisse aller plus loin .

Dans une entrevue, le maire David Mitchell rappelle que même si la première fraude n'a pas été détectée par la ville, ses processus internes ont joué un rôle dans la détection du deuxième et du troisième transfert.

Le maire de Bridgewater, David Mitchell dans une photo d'archive. Il dit que la ville a mis en place des vérifications internes renforcés pour s'assurer que ce type de fraude ne se reproduise plus. Photo : Radio-Canada / Stephanie Blanchet

Il dit aussi que la ville avait renforcé ses procédures pour empêcher que ce type de fraude ne se reproduise plus, mais il a refusé de fournir des détails, en disant que ce serait comme de donner la combinaison du coffre-fort .

Le maire croit que toute l’information publique publiée par la ville en fait une cible de fraude.

La fraude est constamment tentée contre les municipalités et les gouvernements provinciaux et fédéral, quotidiennement , rappelle-t-il.

Et dans ce cas, on n’y a pas échappé. Mais nous en avons tiré des leçons, nous avons changé les processus et cela ne se reproduira plus.

Interrogée sur la frustration des responsables de la ville envers les banques, la Banque Scotia a refusé de commenter, affirmant que l'affaire était devant les tribunaux, tandis que BMO a déclaré avoir mis en place de solides mesures de sécurité pour protéger les clients.

Ayoola Ajibade devrait être condamné en avril.