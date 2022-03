Avec la levée des restrictions sanitaires, des entreprises de Calgary flirtent avec l'idée de jouer les marieuses. Des commerces de la 17e Avenue ont organisé des événements de rencontre pour faire sortir les gens de chez eux dans le cadre d'une initiative appelée : Get off the app and get on the Ave (Laissez les applications de côté et sortez sur l’avenue).