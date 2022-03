Un outil numérique pour découvrir le patrimoine de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

L’application, développée au Québec, prévoit géolocaliser, grâce au téléphone intelligent de l’utilisateur, les attraits historiques environnants. Une notification est envoyée à l'utilisateur dès qu’il s’approche d’un attrait patrimonial, culturel ou touristique, comme un audioguide.

Le musicien Daniel Boucher a tout de suite vu le potentiel d'un tel outil. Lui, qui se considère comme de la génération née en ville , a fait un retour en Gaspésie, sur la terre de ses grands-parents. Il occupe aujourd'hui un siège au sein du conseil municipal.

Daniel Boucher, conseiller municipal à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, est enthousiaste à l'idée de montrer les attraits de sa région, grâce à Anekdote. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

D'après lui, Anekdote participera à faire aimer la Gaspésie aux locaux comme aux visiteurs. Il y a tellement de choses à voir, à apprendre, à écouter. La couleur du langage des gens, c’est unique. Et le paysage, c’est spectaculaire , s’enthousiasme-t-il.

D’après l’artiste, il y a de nombreuses histoires à partager sur les trois localités. En plus des lieux traditionnels et historiques, même s'il n’y en a pas tant que ça, il y a surtout des histoires derrière ces lieux-là , précise-t-il.

Se réapproprier son histoire

Les locaux, ne connaissent pas toujours le patrimoine qui les entoure, et ont parfois l’envie de se réapproprier l’histoire de leurs lieux , confirme Yves Trépanier, chef des opérations pour l’application Anekdote.

Yves Trépanier, chef des opérations pour l'application Anekdote annonce le lancement de la plateforme avant la fin de l'été pour une centaine de villes au Québec. Photo : Radio-Canada

Yves Trépanier précise qu'au fil d'un parcours à pied, en voiture ou en bateau, une notification donnera accès à la présentation d’un attrait, avec un texte à lire ou une voix numérisée à écouter.

Au total, Saint-Maxime-du-Mont-Louis proposera une cinquantaine d'histoires sur la plateforme. L’une d’entre elles sera narrée par le conteur Fred Pellerin.

Encourager l'intérêt pour la Gaspésie

De toute évidence, l’outil sera tout dédié aux touristes qui viennent faire le tour de la Gaspésie. C’est d’ailleurs un des espoirs que nourrit le maire du village, Claude Bélanger. D’après lui, l'initiative pourrait bien encourager les visiteurs à s’arrêter, ou même à s'y installer.

« Toute municipalité, pour survivre, on doit revitaliser notre population, on ne doit pas décliner. » — Une citation de Claude Bélanger, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Claude Bélanger espère que l'utilisation d'Anekdote convaincra les utilisateurs de faire une halte dans la municipalité. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Depuis quelques années, le maire note un solde migratoire positif dans toute la Haute-Gaspésie. Il aimerait que l’application profite à l’ensemble de la Municipalité régionale de comté MRC .

Je pense que plus tu t'intéresses à un lieu, plus tu en apprends sur son histoire, ses habitants, ses légendes, ses sites naturels, ses attraits patrimoniaux et historiques, plus tu t'attaches à ce lieu-là , conclut Daniel Boucher.

Les villes d'Amqui, Cap-Chat, Chandler et Percé participeront également au lancement de l'application, comme plus d'une centaine de villes à travers le Québec.

La plateforme Anekdote sera gratuite pour les utilisateurs. Elle devrait être disponible avant le début de l'été.