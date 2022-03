Les attentes sont hautes en Estrie envers le budget provincial

Le ministre des Finances déposera son budget mardi, et avec l'inflation qui atteint des sommets, la COVID-19 qui a laissé des séquelles et la guerre en Ukraine qui se répercute jusqu'ici, les attentes sont grandes envers les aides financières, entre autres dans le secteur de l'agriculture et au sein des municipalités.

Du côté de l'Union des producteurs agricoles (UPA) - Estrie, la liste est longue. Appui à la gestion de risque, flexibilité accrue de la Financière agricole du Québec, programmes plus spécifiques, l'Union des producteurs agricoles UPA estime que Québec a beaucoup à faire pour soutenir ce secteur.

Le président de l'Union des producteurs agricoles UPA - Estrie, Michel Brien, rappelle que son industrie fait face à une hausse importante des coûts et espère un bon coup de main de Québec. Depuis quelques mois, les producteurs agricoles subissent des hausses extrêmes des prix des intrants [...] Dans les prochains mois, c’est certain que les marges de profit vont être minces et même probablement déficitaires.

« Tout comme le consommateur, c’est dans le prix des aliments et de l’essence, mais nous en plus, c’est dans les fertilisants, les moulées pour nourrir les animaux. Tout a presque doublé. Ça rend les situations un peu critiques sur les fermes. » — Une citation de Michel Brien, président de l'UPA de l'Estrie.

Ils ont doublé de prix, et ça monte encore. Tous les jours, ça monte, ça monte, ça monte, expliquait d'ailleurs le président de la Fédération des producteurs de grains de l’Estrie, Stéphane Vaillancourt. Même si on ne veut pas être impliqué dans la guerre, on subit les conséquences de cette guerre.

Le président de l'UPA en Estrie, Michel Brien. Photo : Radio-Canada

Michel Brien cite aussi le problème de la relève en agriculture. Avec la hausse du prix des terres, c’est quasiment impossible pour un jeune d’acheter une terre et de pouvoir en vivre , confie le président de l’Union des producteurs agricoles UPA - Estrie. Selon lui, Québec doit agir sur deux plans, soit en soutenant financièrement la relève agricole, mais aussi en faisant en sorte que cela soit bénéfique pour le vendeur et qu’il n’ait pas à vendre à perte.

Dans un rapport de consultation prébudgétaire entre l’Union des producteurs agricoles et le ministère des Finances, l’Union des producteurs agricoles UPA proposait d'ailleurs certaines mesures fiscales pour alléger le poids financier des épaules des agriculteurs, comme des crédits d’impôt et des mesures pour faciliter les transferts des entreprises agricoles. Ce rapport soutient aussi que le Québec est parmi les endroits où le soutien provenant de fonds publics est le plus faible au monde proportionnellement à la valeur de la production agricole .

Des aides pour rendre les fermes plus vertes et pour faciliter l'embauche

L'Union des producteurs agricoles UPA - l’Estrie estime également que le secteur de l’agroenvironnement nécessite aussi des aides gouvernementales. Faisant référence au Plan d’agriculture durable, Michel Brien pense qu’il faudrait en faire plus.

« Il y a vraiment un désir des producteurs de vouloir améliorer leurs pratiques [sur le plan environnemental]. Ça aussi, au niveau de ce programme-là, il va falloir qu’il soit bonifié pour pouvoir satisfaire l’ensemble des producteurs, et tous ensemble travailler à améliorer les pratiques agricoles pour être plus verts. » — Une citation de Michel Brien, président de l’ Union des producteurs agricoles UPA de l’Estrie.

Des mesures financières pour contrer le manque de main-d'œuvre, surtout l’été, est aussi dans la liste des demandes de l’Union des producteurs agricoles UPA - Estrie. L’Union propose notamment de faciliter l’intégration des travailleurs étrangers , mais aussi de modérer les hausses du salaire minimum .

Avec la pandémie de COVID-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine, le président de l’Union des producteurs agricoles UPA Estrie, Michel Brien, soutient que les attentes de l’ensemble de la société sont élevées. On vit des situations jamais vues [...] tout le monde espère un soutien du gouvernement dans cette situation-là.

Les situations sont critiques sur les fermes, selon Michel Brien (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Quatre grandes demandes de la part de la FQM

Pour la Fédération québécoise des municipalités (FMQ), il y a quatre enjeux principaux sur lesquels devrait se pencher le gouvernement dans son budget. Des demandes qui sont raisonnables , selon le président de la Fédération québécoise des municipalités FQM , maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Memphrémagog, Jacques Demers.

Celui-ci indique que la couverture cellulaire, le transport interrégional et les infrastructures, notamment sportives, sont au cœur des priorités. Cependant, c'est la question du logement abordable qui est sur toutes les lèvres. On veut être sûr que dans le budget, la promesse de 2200 logements sociaux soit là, stipule Jacques Demers. C’est le genre de choses qui nous a été dit, mais là, on est à l’étape de le prouver.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Photo : Courtoisie Fédération québécoise des municipalités

Parmi ses autres priorités, la Fédération des municipalités du Québec FMQ souhaite un retour des transports interrégionaux qui se ferait avec un montant d’environ six millions . Le président de la Fédération québécoise des municipalités FQM soutient qu’il faut que le service régulier revienne afin que les gens recommencent à utiliser le transport en commun, et que cette aide vise simplement la relance.

Après le combat tenu par la Fédération québécoise des municipalités FQM pour l’accès à internet haute vitesse, la Fédération s’attaque à la couverture cellulaire. Il y a plein d’endroits où le cellulaire ne se rend pas , constate Jacques Demers. Selon lui, c’est l’étape logique après internet. La solution qu’il propose pour le budget est de cartographier l’accès au cellulaire, afin de comprendre quelles zones sont mal desservies. Le montant demandé s’élève à environ 10 millions $ pour cartographier toutes les Municipalité régionale de comté MRC du Québec.

Jacques Demers croit aussi que les infrastructures sportives et les bâtiments municipaux ont aussi besoin d’un soutien financier de la part du gouvernement du Québec.