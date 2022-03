Des entrepreneurs de l’Î.-P-.É. s'adaptent pour limiter les effets de l'inflation

Pour Pierre Gallant, propriétaire d’une papeterie et porte-parole de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’île, l’augmentation du prix de l’essence a obligé son entreprise à s’adapter, plus précisément à choisir entre ses trois véhicules à essence pour les livraisons.

Si on doit aller à Souris, est-ce qu’on peut prendre le véhicule qui consomme moins d’essence ? On essaye aussi de faire des livraisons avec un employé, au lieu de deux , explique-t-il, en soulignant qu'il se passe parfois de certains employés pour les livraisons, pour économiser sur les salaires, une autre des dépenses importantes de l'entreprise.

Pierre Gallant est porte-parole de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard et propriétaire d’une papeterie à Summerside et à Charlottetown. Il envisage de passer à des véhicules électriques éventuellement afin d'économiser avec la livraison de ses produits. Photo : Gracieuseté Pierre Gallant

Avec l’inflation et la hausse des prix des combustibles, cet entrepreneur envisage de se procurer des véhicules électriques éventuellement.

Une adaptation de l'offre de produits et services

Propriétaire d’un restaurant à Charlottetown, Valery Ladrezeau considère qu’un changement du menu permettra à son restaurant de réduire les coûts de fonctionnement.

Il prévoit de changer l’offre de plats en retirant certains ingrédients des recettes.

« Il y a certaines choses de mon menu qui vont disparaître, des choses qui me coûtent trop cher, je vais peut-être les enlever. […] Par exemple, tout ce qui est de la viande, ça me coûte cher. » — Une citation de Valery Ladrezeau, propriétaire de restaurant

Cette adaptation du menu lui permet aussi de garder les mêmes prix pour les produits offerts à ses clients et le plus longtemps possible.

Valery Ladrezeau a ouvert le restaurant Datcha au Founders Hall, à Charlottetown, en juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Tout cela dans le but d’essayer de limiter l’inflation, mais il y aura un moment où on va arriver au bout de course, car on n’aura pas le choix, mais j’espère ne pas faire de hausse des prix. , souhaite-t-il.

Valery Ladrezeau explique que ses tentatives de réduction des dépenses remontent à l’ouverture de son restaurant en juillet 2021.

Quand j’avais créé le menu, j’avais déjà sélectionné des ingrédients dont le prix ne variait pas beaucoup à travers les saisons, précise-t-il.

Ce restaurateur prévoit également de faire affaire avec des producteurs locaux dans l’espoir de pouvoir mieux négocier et d’obtenir de meilleurs prix pour les ingrédients.

L’effet de l’inflation sur la relance économique

Pierre Gallant et Valery Ladrezeau demeurent optimistes pour la saison estivale. Ils croient que les ventes vont augmenter cet été, malgré l’inflation.

Louis-Philippe Gauthier, directeur pour l’Atlantique à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, souligne néanmoins qu’il est possible que l’inflation freine la relance économique et réoriente les choix de certains consommateurs.

« Cela pourrait changer certaines de nos habitudes de consommation. […] Mais il va falloir voir jusqu’à quel point ça va se traduire dans les habitudes des consommateurs. » — Une citation de Louis-Philippe Gauthier, directeur pour l’Atlantique, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Même avec un possible changement de manière de consommer des produits et des services, il souhaite que ces personnes privilégient les petits commerçants de leur région.

Dans cette période-ci, on invite les consommateurs à être des consommateurs avertis. S’ils ont un dollar à dépenser, qu’ils le dépensent auprès des petites et moyennes entreprises de leur communauté, au lieu d’aller le dépenser chez les grands détaillants qui sont sur Internet ces temps-ci , ajoute Louis-Philippe Gauthier.

Pour Louis-Philippe Gauthier, directeur pour l’Atlantique à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, il est possible que l’inflation freine la relance économique pour les petites et moyennes entreprises. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le taux d’inflation à l’Île-du-Prince-Édouard a été de 7,4 % en février dernier. Il s’agit du taux le plus élevé en 30 ans et le plus élevé au pays à pour l'instant. En janvier 2022, ce taux était plus bas de trois points de pourcentage.

Selon Statistiques Canada, le taux d’inflation au Canada était de 5,7 % dans le deuxième mois de l’année, alors qu’en janvier ce taux était de 5,1 %.

Les prix de l’essence, de l’épicerie et du logement ont été les responsables de cette hausse marquée au pays.