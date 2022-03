Parcours terminé pour les Aigles Bleus

Le deuxième match, disputé dimanche soir à l'aréna J.-Louis-Lévesque à Moncton, s'est conclu par la marque de 2 à 1 en faveur de l'équipe de Fredericton. La série a pris fin du même coup, puisque les Reds avaient vaincu les Aigles Bleus lors du premier match.

Brady Gilmour a marqué en troisième période pour donner la victoire aux siens. Dans la défaite, Olivier-Luc Haché a marqué l'unique but des Aigles Bleus. L'équipe monctonienne a perdu les services de son gardien Étienne Montpetit au cours de la rencontre.

C’est la fin de l’aventure. Ce sont les punitions qui nous ont fait mal. À cinq contre cinq, on a fait un bon travail et on leur a seulement accordé un but pendant toute la série. On aurait pu se sauver avec la victoire ce soir , analyse l'entraîneur de l'Université de Moncton Judes Vallée.

Le premier match s'était aussi terminé 2 à 1. On sait qu’on peut jouer contre ces gars. Notre avenir est prometteur , affirme le capitaine des Aigles Bleus Vincent Deslauriers.

Les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick ont maintenant rendez-vous en finale avec les X-Men de l'Université Saint-François-Xavier d'Antigonish en Nouvelle-Écosse. Les deux équipes ont obtenu leur billet pour le championnat national qui doit débuter le 31 mars en Nouvelle-Écosse.