Le déglaçage du Saguenay se déroule rondement

La surintendante de la Garde côtière, Isabelle Pelchat, indique qu’il faut en moyenne une dizaine de jours pour libérer le Saguenay de la glace qui le recouvre. Le calendrier varie selon les conditions.

Ça dépend de l'épaisseur de la glace, ça dépend aussi des vents, on a la marée qui travaille aussi, ajoute Mme Pelchat. Si on a des vents d'est pendant quelques jours, ça va ralentir nos opérations, ça c'est certain, ce sont des vents qui ne sont pas favorables. On attend toujours des vents d'ouest pour faciliter.

Les travaux du Navire de la Garde côtière canadienne NGCC Des Groseilliers doivent également tenir compte des activités aux installations portuaires de Rio Tinto et au port de Grande-Anse. On doit aussi le faire de façon assez consciencieuse dans le sens qu'on ne peut pas laisser partir des grandes plaques de glace qui pourraient être très dangereuses pour les traversiers à l'embouchure de la rivière , souligne Isabelle Pelchat.

La Garde côtière effectue le déglaçage des voies maritimes pour accélérer la fonte et pour contrôler les inondations.