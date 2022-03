Un homme de 40 ans disparu à Drummondville

Sébastien Lefebvre, 40 ans. Photo : Sécurité du Québec

Sébastien Lefebvre a été vu pour la dernière fois samedi dernier vers 15 heures sur la rue Brock à Drummondville, alors qu’il quittait à pied.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Sébastien Lefebvre mesure 1,70 mètre (5 pieds et 7 pouces) et pèse 81 kilogrammes (178 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait un manteau à carreaux bleu avec des lignes orange, des jeans et des espadrilles noires.

La Sûreté du Québec demande à toute personne qui aurait des informations permettant de retracer Sébastien Lefebvre de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.