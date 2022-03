Des dons récoltés en bitcoins pour les camionneurs filent entre les doigts des autorités

Plus d’un mois après l’application de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral pour geler les avoirs des dons récoltés pour les camionneurs , la majorité des actifs semble avoir échappé aux autorités, rapporte une enquête de CBC.

C’est plus d’un million de dollars qui auraient dû être saisis par les autorités, étant donné que le compte principal comportait 20,7 bitcoins, soit environ 1 062 674 $ dollars canadiens, mais en date du 18 mars, la police avait uniquement réussi à geler un peu plus de 5,9 bitcoins, soit environ 306 176 $ dollars canadiens.

Rappelons qu’une campagne de sociofinancement en ligne avait été lancée au début des manifestations à la fin du mois de janvier pour venir en aide aux camionneurs. Or, l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février a permis aux autorités canadiennes de saisir des montants qui étaient associés au financement d’activités illégales, dont l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Les manifestants ont occupé le centre-ville d'Ottawa pendant près d'un mois (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Mais des documents légaux, ainsi que des transactions de bitcoins ont permis à CBC de conclure que plus de 70 % des montants qui auraient dû être saisis par les autorités, soit le Service de police d’Ottawa (SPO), la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), leur ont filé entre les doigts.

Selon Mathew Burgoyne, un avocat spécialisé en cryptomonnaie qui est basé à Calgary, geler des avoirs numériques a ses limitations . La cryptomonnaie peut simplement être transférée vers une autre adresse de portefeuille qui n'est pas gelée, puis une autre adresse qui n'est pas gelée, et elle peut continuer à être transférée dans le but de masquer la source d'origine autant que possible du portefeuille qui a été gelé .

La Gendarmerie royale du Canada GRC a refusé de confirmer ou de nier toute opération en cours liée à cette histoire, mais selon des sources de CBC, les autorités ont mis 34 portefeuilles cryptographiques sur une liste noire.

Certains résidents d'Ottawa ont eu bien du mal à dormir en raison des bruyants klaxons de la manifestation des camionneurs (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

D’ailleurs, un recours collectif qui représente des résidents d’Ottawa avait réussi à obtenir une injonction le 17 février dernier, afin de récupérer les actifs destinés à financer le convoi des camionneurs. Les sommes devaient être transférées sur un compte et être versées au recours collectif pour payer les dommages subis par les plaignants.

Sur les quelque 100 portefeuilles cryptographiques répertoriés par le recours collectif, plus d’une vingtaine étaient sur la liste noire de la Gendarmerie royale du Canada GRC , ce qui veut dire que les fonds n’ont pas pu être récupérés.

Suivre la chaîne de blocs

La chaîne de blocs, ou blockchain en anglais, est une construction informatique qui permet d'échanger et de stocker des données de manière sécurisée, fiable et infalsifiable. C'est la technologie à la base des cryptomonnaies comme le bitcoin.

Étant donné que les bitcoins sont distribués sur un registre numérique accessible au public, certaines données spécifiques sur le mouvement des actifs peuvent être trouvées.

CBC a été en mesure d’analyser le mouvement de bitcoins qui auraient dû être gelés par le décret fédéral. Par exemple, un portefeuille contenant trois bitcoins a été vidé en quelques jours, transféré à un autre compte, puis disséminé à travers de multiples comptes en fractions de bitcoins.

Je suppose, bien que je ne le sache pas, que cela a été fait en partie pour distribuer les portefeuilles. Ils ont pris un gros portefeuille, l'ont déplacé dans des centaines de petits portefeuilles, puis ils ont remis les mots de passe de ce petit portefeuille au destinataire final , explique Monique Jilsen, une des avocates qui représente le recours collectif.

Bien qu’elle refuse de commenter le dossier, la Gendarmerie royale du Canada GRC a tout de même indiqué à CBC que dans le cadre de ses capacités et de ses plans pour lutter contre la cybercriminalité et suivre les transactions liées à la criminalité, la GRC utilise généralement une variété de procédures policières pour récupérer les fonds, sans toutefois apporter plus de précisions.

Un homme d’Ottawa impliqué dans le mouvement des bitcoins

Nicholas St. Louis, un homme d’Ottawa qui n'a pas été inculpé dans ce dossier, a distribué des bitcoins aux camionneurs lors des manifestations, parfois même en mains propres, avec des mots de passe leur donnant accès à des comptes virtuels.

Dans une vidéo du 13 février publiée sur sa chaîne YouTube, Nicholas St. Louis a déclaré que les organisateurs avaient atteint leur objectif ambitieux de 21 bitcoins et que même si les dons étaient toujours acceptés, ils allaient désormais se concentrer sur la sécurisation et la distribution des fonds .

Suivant la mise en place de la Loi sur les mesures d’urgence, il a écrit sur les réseaux sociaux que pour atténuer les points d'étranglement , il allait commencer immédiatement à décentraliser les bitcoins et à les transmettre aux camionneurs et puis il a documenté en ligne son plan pour y parvenir.

M. St. Louis a décliné la demande d’entrevue de CBC, suivant les conseils de son avocat, a-t-il dit.

Dans un affidavit sous serment déposé le 9 mars dans le cadre du recours collectif, Nicholas St. Louis a déclaré que le 28 février dernier, des policiers avaient fouillé son domicile et saisi environ 250 400 $ en bitcoins.

