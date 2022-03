Des écoles de Hamilton gardent le masque, faisant fi de la consigne provinciale

Les élèves du Conseil devront aussi continuer à porter un couvre-visage pendant deux semaines à bord de leur autobus scolaire.

Le Hamilton-Wentworth District School Board (HWDSB) fait ainsi fi de la décision de la province de mettre fin dès ce lundi à l'obligation d'avoir un couvre-visage à l'école et dans les transports scolaires.

Dawn Danko, la présidente du conseil scolaire de Hamilton-Wentworth, dit avoir reçu vendredi dernier une lettre du ministre de l'Éducation, Stephen Lecce. Ce dernier n'approuvait pas l'initiative du Conseil, mais n'émettait pas de directive non plus empêchant ses écoles de garder le masque, dit-elle.

Comme nous n'avons pas reçu de directive, nous irons de l'avant [avec le maintien du masque] , explique-t-elle.

Le premier ministre Doug Ford a pourtant enjoint les conseils scolaires à respecter la politique provinciale sur la levée du masque, affirmant que les conseillers scolaires ne sont pas des experts médicaux .

Toutefois, la décision provinciale d'éliminer l'obligation de porter un masque en classe a soulevé les critiques de nombreux experts et des partis d'opposition, qui auraient souhaité que le couvre-visage soit maintenu pendant au moins deux semaines au retour de la relâche.

À Hamilton, le bureau local de santé publique a refusé de s'immiscer dans le différend entre la province et le conseil scolaire, qui soutient que le maintien du masque pendant deux semaines de plus aidera à limiter tout risque accru de propagation de la COVID après la semaine de relâche .

Le Conseil Conseil scolaire public anglais de Hamilton-Wentworth HWDSB avait souhaité initialement garder le masque jusqu'au 15 avril.

En demeurant prudents et en adoptant une approche stratégique et graduelle, nous espérons mieux appuyer nos élèves et les membres de la communauté qui sont plus vulnérables en matière de santé durant cette période de transition , explique le Conseil.

Toutefois, les élèves qui ne portent pas de masque en classe ne seront pas sanctionnés. Le couvre-visage n'est pas obligatoire à l'extérieur.

Par ailleurs, le Conseil met fin aux classes-bulles, comme c'est le cas dans le reste de la province.

Le conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) avait tenté au départ de garder le masque plus longtemps, avant de faire marche arrière après le rejet de sa requête par le gouvernement Ford.

