Une pétition contre le passage de poids lourds à Trois-Rivières

Pour certains voisins rencontrés, c'est le bruit qui dérangent alors que les camions passent parfois en pleine nuit vers 3, 4 heures du matin.

La majorité estime toutefois que c'est la destruction de la chaussée qui est la plus néfaste. Le rang Saint-Nicolas est une route de circulation locale seulement. Toutefois, puisque l'usine d'EPC Canada se situe tout juste au bout du tronçon, ses camionneurs peuvent emprunter la route.

Après plusieurs tentatives afin de régler ce qu'ils jugent être un réel problème, Raymond Dorion et Lyne Marcouiller-Dorion ont décidé de lancer une pétition. Ils demandent à ce que les camions empruntent un autre chemin.

« On a juste fait la moitié du rang et tout le monde a signé! Tout le monde est tanné de les voir. »

Certains résidents ont exprimé leur mécontentement de voir une entreprise de Yamachiche abîmer un rang de Trois-Rivières, suggérant qu’il s’agit d’une injustice.

Les poids lourds de la sablière Maskimo empruntent eux aussi le rang Saint-Nicolas, mais l’entreprise trifluvienne contribue à un fonds pour les travaux routiers, ce qui n'est pas le cas d'EPC Canada.

Le maire de Yamachiche a rencontré, il y a quelques semaines, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, pour discuter de la situation. Selon Paul Carbonneau, le passage de camions de l'usine de Yamachiche ne représente pas un enjeu.

« On a la 138 nous à Yamachiche, la rue principale et il passe des camions jour et nuit. On ne commencera pas à dire ''lui il paie des taxes à Yamachiche, lui paie des taxes ailleurs''. »