Il s’apprête à voir les Rolling Stones une 33e fois

Un grand amateur des Rolling Stones d’Edmonton entend voir son groupe préféré en concert pour une 31e, 32e et même, pourquoi pas, une 33e fois lors de la tournée du groupe légendaire britannique en Europe cet été.

On fait aussi de l’information en format collation.

J’irai peut-être à Liverpool et à Amsterdam quatre jours plus tard. Ou je les verrai peut-être deux fois à Londres , dit Donovan Workun. Si vous allez aussi loin, autant en profiter.

Sa passion remonte à l’âge de 13 ans quand son frère décédé lui a laissé sa collection de disques : Il y en avait de Led Zeppelin et des Doors…et bien sûr deux des Rolling Stones. En les jouant, je me suis rendu compte que je m’y identifiais, que génétiquement, ces chansons étaient en moi , dit-il.

Évidemment, sa passion a un certain prix.

Pour son premier concert des Rolling Stones le 21 octobre 1989 à Los Angeles, alors qu’il avait 19 ans, sa mère a dû cautionner un prêt à la banque. Le banquier m’a demandé "Qu’allez-vous faire avec tout cet argent?" raconte Workun, et je lui ai dit, je vais voir les Stones .

Depuis, il les a vu à Paris et a dépensé 1200 $ pour un billet à Las Vegas.

Les Rolling Stones en concert près de Paris, en octobre 2017. Photo : Associated Press / Michel Euler

Donova Workun a aussi accumulé une collection de t-shirts et de produits dérivés, dont un billard électrique. Pendant la pandémie, il s’est fait tatouer la célèbre langue des Stones sur son avant-bras.

M. Workun a depuis partagé sa passion avec ses enfants. Pour leurs premiers concerts, ils n'avaient que 9 et 11 ans, mais sa fille connaissait déjà toutes les paroles : Ils me rendent fier.

Il admet cependant que les Rolling Stones, qui fêtent leurs 60 ans de tournées en 2022, ne sont plus les mêmes que dans les années 70, 80 ou même 90 en raison de leurs âges avancés. Mais leurs chansons me parlent, dit-il. C’est l’énergie, c’est simplement du rock and roll.

D'après les informations de Clare Bonnyman