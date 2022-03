Endettement public : Eric Girard veut rattraper la moyenne canadienne

Une fois l’équilibre budgétaire rétabli, il faudra poursuivre sans délai le travail de réduction de la dette, affirme le ministre, en entrevue à Radio-Canada.

Selon les données rendues publiques l’automne dernier, la dette nette du Québec représentait au 31 mars dernier 42,4 % du produit intérieur brut (PIB).

À l’échelle des provinces canadiennes, le Québec est la troisième province la plus endettée, derrière Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario.

Il y en a des imprévus. Des récessions. On a eu une pandémie, là on a une guerre en Europe. C'est important d'avoir une position de force pour faire face aux imprévus , fait valoir M. Girard.

Lors d’une table ronde organisée l’automne dernier par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, un panel d’experts avait proposé que l’endettement québécois ne dépasse pas celui de la moyenne des provinces canadiennes. La proposition semble plaire au ministre.

« Idéalement, à long terme, il faudrait converger vers la moyenne des provinces canadiennes. On peut avoir un chiffre qui serait basé sur le niveau moyen d’aujourd'hui­. La moyenne canadienne est approximativement six points du produit intérieur brut PIB plus basse que notre niveau d'endettement, alors on a encore du travail. » — Une citation de Éric Girard, ministre des Finances du Québec

L’horizon de 10 ans proposé par le panel d’experts lui semble-t-il raisonnable?

Notre plan québécois d’infrastructures, il est sur 10 ans alors long terme [c’est] minimum 10 ans. Et d'ailleurs, l'échéance moyenne du financement du gouvernement du Québec, c'est 11 ans, alors quelque chose comme 10 à 15 ans, ce serait intéressant.

Dans tous les cas, le Fonds des générations, établi par le gouvernement Charest en 2006, est là pour rester.

Le ministre envisage toutefois des changements, dont la possibilité de mettre en place un plafond au-delà duquel les sommes accumulées dans le fonds devraient être obligatoirement décaissées pour rembourser la dette.

C'est certain que le Fonds des générations, il est investi avec un profil de risque supérieur à la dette du gouvernement du Québec pour générer des rendements. Mais ça veut aussi dire que lorsqu'il y a des corrections boursières, on perd de l'argent. Donc il faut gérer la taille du Fonds des générations en fonction de la taille de la dette.

Il évoque la possibilité que la valeur du Fonds ne puisse excéder 10 % de celle de la dette. Au 31 mars 2022, celui-ci devrait atteindre 15,5 milliards de dollars.

Deux lois à revoir

Dans tous les cas, la Loi sur l’équilibre budgétaire et la Loi sur la réduction de la dette devront être revues pour tenir compte de l’état des finances publiques.

C’est qu’en vertu des règles actuelles, Québec doit atteindre deux cibles précises d’ici le 31 mars 2026. Si la première, relative au poids de la dette brute par rapport au produit intérieur brut PIB , sera atteinte au 31 mars de l’année en cours, tout indique qu’on ratera la seconde, relative à la dette représentant les déficits cumulés.

C'est indéniable que nous allons devoir modifier la loi d'ici là , admet M. Girard.

Il compte d’ailleurs profiter de l’occasion pour simplifier les choses : Québec n’aura dorénavant plus deux cibles de réduction de la dette, mais une seule.

Deux cibles amènent un peu de confusion. Ma préférence, ce serait d'avoir une seule cible et que ce soit clair pour tous. Et la base de comparaison pour les provinces canadiennes, c'est la dette nette. C'est la mesure qui est utilisée par l'ensemble des provinces canadiennes alors c'est utile pour la comparaison. C'est aussi une mesure qui est appréciée de l'Organisation de coopération et de développement économiques OCDE , du Fonds monétaire international FMI .

Pas trop de nouvelles dépenses

À la veille du dépôt de son nouveau budget, Eric Girard met en garde les Québécois : il ne faut pas s’attendre à trop de nouvelles dépenses. Même si on veut offrir une aide ponctuelle aux Québécois pour les aider à faire face à l’inflation, pas question de multiplier les mesures.

Si les banques centrales veulent réduire la demande pour réduire l'inflation, c'est certain que les gouvernements doivent prendre acte de ça et ne pas accélérer la demande , prévient-il.

En dépit des réserves exprimées par les partis d’opposition, le ministre des Finances espère toujours à plus long terme réduire le fardeau fiscal des Québécois.

On a commencé durant notre premier mandat, mais là on a eu une pandémie, ça a évidemment ralenti notre enthousiasme parce qu'il y avait d'autres priorités, notamment la santé, l'aide aux entreprises, l'aide aux Québécois, mais c'est certain qu'à long terme les Québécois sont trop taxés et qu'on va devoir continuer à réduire le fardeau fiscal , de conclure le ministre.

Le ministre des Finances présentera son dernier budget avant les élections mardi.