Le Nouvel An persan en personne

Nawroz veut dire nouveau jour , et se fête pendant l’équinoxe du printemps, alors que le soleil traverse l’équateur céleste, et que le jour et la nuit ont la même durée. Il s’agit du premier jour dans le calendrier persan.

C’est vraiment chouette de pouvoir socialiser avec des gens, boire et danser, affirme un des organisateurs de la soirée , Arian Arianpour.

Quel merveilleux sentiment de voir les visages des gens, affirme une des participantes, Zhaleh Parsaei, nous avons tous dansé ensemble, sans masque!

Zhaleh Parsaei explique qu’au dernier mercredi du calendrier persan, les personnes sautent au-dessus de petits feux, afin d’éloigner la malchance et entamer une nouvelle année. On range la maison et on lave tout, afin d’être prêt et propre pour le printemps , ajoute-t-elle.

Mojtaba Montazeri, à gauche, et Zhaleh Parsaei, à droite, en compagnie de leurs fils Arad et Behrad. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

C’est également l’occasion de manger des sucreries propres à l’Iran, et de distribuer de l’argent aux enfants, afin de prédire une année de richesse.

Lors de Nawroz, le mari de Zhaleh Parsaei, Mojtaba Montazeri, aime plonger dans la littérature persane en lisant des poèmes de Saadi Shirazi.

Le trésorier bénévole de la communauté iranienne du Manitoba est ravi de voir un tel rassemblement après deux ans de pandémie.

Après ces deux dernières années plutôt tristes, c’est inspirant de voir que les gens renouent avec leur culture.

Avec les informations de Peggy Lam