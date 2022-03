Conflit au Canadien Pacifique : un problème de plus pour les agriculteurs albertains

L’arrêt de travail déclenché dimanche matin entre la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique et le syndicat des employés inquiète le milieu agricole de l’Alberta notamment en raison du risque à l’approvisionnement en engrais.

C’est un coup dur qui s’ajoute à tous les coups durs que nous avons eu dernièrement [...] Avec les pénuries d’engrais, de blé, et les autres pénuries en raison des sécheresses de 2021, c’est autre chose qui s’ajoute à la liste , a expliqué Stephen Vandervalk, vice-président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien et fermier en Alberta depuis 25 ans.

Nous ne pouvons plus faire venir d’engrais, dit-il, et sans engrais nous ne pouvons pas faire pousser nos cultures… qui seront assez importantes pour nos besoins et pour l’exportation.

Selon lui, il n’y a pas d’alternatives pour les agriculteurs. Ils ne peuvent pallier les problèmes qu'entraînent l’arrêt de travail entre le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, le syndicat des employés.

« Nous sommes coincés. Nous sommes obligés de faire sortir et entrer nos céréales par train. » — Une citation de Stephen Vandervalk, vice-président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien

Le directeur général de la Commission du blé de l’Alberta, Tom Steve, abonde dans le même sens, en indiquant que les agriculteurs se retrouvent dans une situation difficile, particulièrement après les difficultés des derniers mois.

Tom Steve est le directeur général de la Commission du blé de l’Alberta Photo : Radio-Canada

Le moment est vraiment mal choisi, surtout pour les agriculteurs qui sortent de la pire sécheresse des 20 dernières années. Beaucoup d'entre eux sont à court de liquidités, et s'ils ne peuvent pas déplacer cette dernière partie de la récolte en temps voulu, cela affectera leur capacité à financer la récolte.