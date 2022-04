Mariages écoresponsables : grandes réceptions sans pollution

Les cofondateurs du groupe Waste Not YXE Saskatoon, Cassandra Stinn et Jesse Selkirk, ont décidé en 2018 d'organiser leur mariage à l’image de leur mode de vie écoresponsable.

La cérémonie a eu lieu en plein-air à Ness Creek, à l'ouest du parc national de Prince Albert.

Cassandra Stinn est d’avis que la surenchère dans les mariages cause beaucoup de pollution.

« Quand tu es fiancée et que tu assistes au mariage de tes amis, tu vois toutes ces petites choses que tu veux ajouter à ton mariage et cela prend des proportions exagérées. Soudainement, il y a des millions de confettis et des ballons partout. »