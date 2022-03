Sud-est du Manitoba : attention au mauvais temps possible lundi et mardi

Le sud-est du Manitoba, de la vallée de la rivière Rouge jusqu'à la frontière de l'Ontario, pourrait connaître un mélange important de pluie et de neige lundi et mardi, selon un bulletin spécial d’Environnement Canada.

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon l’agence fédérale, une dépression devrait gagner le sud du Manitoba, ce qui fera tomber de la pluie et de la neige sur la région.

Les précipitations commenceront vers l’ouest sous forme de pluie, qui se changera en neige à mesure que le système se déplacera vers l'est.

Environnement Canada ne sait pas à quel moment la pluie se changera en neige, et indique que les quantités de pluie et de neige sont incertaines.

Il est cependant probable, selon l’agence, qu'il tombe de 15 à 25 mm de précipitations liquides sur la vallée de la rivière Rouge et vers l'est de la province.

Les secteurs près de la ville de Winnipeg et à l'est de celle-ci recevront de 5 à 10 mm de pluie et de 5 à 10 cm de neige, alors que les précipitations seront moins abondantes dans les régions à l'ouest de la ville.

Les précipitations devraient quitter la région mardi soir.

Le bulletin spécial couvre les régions suivantes :