Les multiples visages de l’amitié polonaise en temps de guerre

Cela saute aux yeux assez rapidement lorsqu'on sillonne la Pologne : l’appui aux voisins ukrainiens est partout. Il y a ces drapeaux jaune et bleu qui flottent dans les lieux publics, les soupes populaires installées aux abords des gares. Et il y a aussi des centaines d’initiatives à l’échelle individuelle. Partout, des citoyens préoccupés passent à l’action.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est une porte bien normale dans une rue ordinaire que pousse la jeune Polonaise. Hey, hey! , lance-t-elle en entrant doucement dans la pièce.

La visiteuse est vite accueillie par trois femmes, par quelques enfants et par deux petits chiens. Des rires emplissent la pièce. Les sourires marquent les visages. Un drapeau ukrainien flotte au-dessus des têtes.

La mannequin Zuzanna Krzatala derrière le comptoir du petit bar qu'elle a transformé, avec beaucoup d'aide, en refuge pour déplacés. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Avant la guerre et la COVID-19, ce local était un bar. C’est maintenant un petit refuge pour familles ukrainiennes. Un semblant de chez-soi pour des déplacés à la recherche du meilleur endroit où poser leurs rares valises.

C’est beaucoup mieux que ces immenses refuges installés ailleurs à Varsovie , lance Zuzanna Krzatala. Dans ces grands espaces qui accueillent des centaines de personnes, il n’y a ni vie privée ni véritable confort .

Ce petit refuge, c’est l’idée de cette mannequin polonaise. Le local inutilisé a été prêté par le propriétaire de l’immeuble. Ce qu’est devenu ce petit bar est à l’image de la générosité des concitoyens de cet homme.

Le confort d’un bar devenu refuge

Zuzanna Krzatala a hésité avant de nous ouvrir la porte de son petit refuge. Pas question d'apporter une caméra. Elle tient à préserver l’intimité de ses invités.

Dans la pièce principale, des piles de vêtements neufs empilés sur une table. Dans un coin, une aire de jeu avec tapis de mousse, casse-têtes et blocs de plastique. Quelques livres reposent sur une tablette.

Une machine à café neuve trône sur le bar à côté de compotes en sachets et de biscuits. Dans les frigos à bière, des fruits et du lait. Il y a aussi des couches et des petits souliers là où devaient se trouver les réserves d’alcool.

Zuzanna Krzatala a eu l'idée de convertir un bar en refuge. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Impossible de cuisiner, alors des restaurateurs livrent gratuitement des repas adaptés aux besoins alimentaires des familles.

Ce qui servait de toilette pour hommes dans ce bar a été transformé en douche. On en compte une seule pour la douzaine de femmes et d’enfants qui peuvent loger ici.

Une des chambres se trouve juste à côté : quatre lits doubles dans une pièce pas très grande. Sur des tablettes, des draps propres, des vêtements et des produits cosmétiques neufs.

Les chambres ne sont pas très grandes, mais elles sont plus accueillantes que ce qu'offrent les grands centres d'hébergement d'urgence pour réfugiés. Photo : Zuzanna Krzatala

Sur les murs, quelques dessins d'enfants. Au plafond, une dizaine de boules disco. En fin d’après-midi, la lumière du soleil éclate en mille rayons. Vision magique pour des enfants déracinés.

Tout dans cette maison improvisée a été offert par des Polonais. Ce sont des amis de Zuzanna Krzatala, des connaissances, des contacts sollicités par un intermédiaire.

Il y a notamment ce propriétaire d’une grande marque de vêtements polonaise. En 24 heures, il a fait livrer des boîtes de vêtements neufs au petit refuge.

Hommage au président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la vitrine d'un café de Varsovie Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Certains articles portaient encore leur dispositif antivol. Contacté un vendredi soir, l’homme a promis de régler le problème au cours du week-end. Comme si de rien n’était. Parce qu’il faut donner un coup de main.

She, supergirl! lance une des Ukrainiennes hébergées lors de notre passage. Le compliment rend Zuzanna Krzatala un peu mal à l’aise. Après tout, le bonheur de cette femme repose sur beaucoup d’épaules d’inconnus.

Ce qui manque le plus sur la route des déplacés

La jeune Polonaise était venue au refuge après avoir trouvé une volontaire pour laver les vêtements des déplacés. À peine quelques minutes après être arrivée sur les lieux, les petites demandes se multiplient.

Il y a l’adolescente un peu gênée qui hésite à sortir prendre l’air, la femme qui cherche un médicament précis pour ses maux d’estomac, une autre qui rêve d’un bon café mais qui n’a ni carte de crédit ni kopeks polonais pour se l'offrir.

Zuzanna Krzatala se démène pour que ces petites familles soient le plus à l’aise possible. Pour qu’elles puissent relaxer un peu, oublier les horreurs et les angoisses des dernières semaines.

C’est pour cette raison que la Polonaise tente de répondre aux petites demandes des déplacées. Des demandes qui peuvent passer pour des caprices en temps de crise. Une lime à ongles ou des pantoufles, par exemple.

Cette déplacée ukrainienne rêve de rentrer chez elle plutôt que d'aller chez ses proches en Italie. Photo : Radio-Canada / Anna S. Kowalska

C’est une des premières choses qu’on a réclamées à la jeune femme. On sent que les déplacées veulent juste ôter leurs souliers et se sentir à la maison… même si elles sont dans un lieu de transit.

Dans ce petit bar, tout le monde semble bien s’entendre, même si personne ne se connaissait il y a trois jours. Elles ne viennent pas de la même région, échangent dans un mélange d’anglais, de russe, d’ukrainien et de polonais…

Zuzanna Krzatala ne veut pas trop s’attacher à ces femmes et à ces enfants. Elle sait bien qu’ils ne font que passer. C'est une simple halte avant de rejoindre des proches ailleurs en Europe.

Inévitablement, la conversation tourne vers ce désir de rentrer à la maison. Ce n’est pas chez des proches en Espagne qu’une des dames veut aller mais en Ukraine. Les autres approuvent en hochant la tête.

D’un seul coup, les souvenirs de la maison laissée derrière refont surface. La jeune mère sanglote en évoquant les bombes, les enfants terrés dans les sous-sols.

Une vaste cafétéria pour déplacés ukrainiens a été installée sous cette tente à la gare centrale de Varsovie. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Elle nous montre ensuite une couverture colorée emportée dans sa fuite. Night. Cool. C’était pour réchauffer son fils de quatre ans à bord des bus et des trains de l’exil.

Un article essentiel. Un objet de survie. Un rare souvenir de toute cette vie laissée derrière à la hâte.

La femme sèche ses pleurs et demande ce qu’elle aurait pu emporter de plus, seule, son fils d’à peine quatre ans dans les bras.

Il n’y a pas de bonne réponse à une telle question. Zuzanna Krzatala ne peut que promettre de laver la couverture avec soin et de la lui rendre avant son départ, dans quelques jours.

Car il faudra bien repartir. Reprendre la route sans trop savoir quand il sera possible de rentrer chez soi.