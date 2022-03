On fait aussi de l’information en format collation.

L'initiative a été mise en place en décembre dernier par le comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest pour attirer du personnel en santé dans la MRC.

Les premiers recrutements d'employés de la santé ont été annoncés cette semaine.

Il s'agit de trois finissantes en soins infirmiers du Cégep qui ont choisi de travailler à l'hôpital de La Sarre.

En juillet prochain, une infirmière praticienne spécialisée arrivera en Abitibi-Ouest et une autre infirmière de France recrutée par le CISSS AT y est attendu plus tard dans l'année.

En tout, une dizaine de recrutements seront effectués cette année explique Pierre Bourget du comité citoyen la Grande séduction.

Ce qui est encourageant c'est que le milieu est mobilisé. Il y a des comités qui sont mis en marche par la MRC pour les logements, les garderies, le Carrefour jeunesse emploi collabore beaucoup avec nous. Il y a beaucoup de partenaires qui se sont joints à nous et au CISSS AT pour trouver des solutions à cette pénurie de main-d’œuvre , dit-il.

Les nouvelles recrues bénéficieront d'incitatifs financiers alloués notamment grâce à l'initiative La Grande Séduction lancée par le comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest.

Elles recevront les incitatifs à condition de travailler pendant au moins deux ans dans la MRC.